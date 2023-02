UN “MIXER” DI FLOP – I “VENT’ANNI DI TELEVISIONE” DI MINOLI NON ATTIZZANO NESSUNO: DOPO QUATTRO SERATE AL 3% DI SHARE, IL PROGRAMMA SU RAI3 IERI SERA È ARRIVATO A RACIMOLARE UNO SCARSISSIMO 2.5% - UN MEGA-FLOP PER LA RAI IN VERSIONE TAFAZZI, CHE HA RIPORTATO SULLA TV PUBBLICA IL GIORNALISTA NONOSTANTE IL CONTENZIOSO MILIONARIO SUI DIRITTI DI “LA STORIA SIAMO NOI” – QUANTO È COSTATO IL RITORNO DI MINOLI, CHE NON PERDE OCCASIONE DI CRITICARE IL SERVIIZO PUBBLICO?

Marco Zonetti per Dagospia

mixer

Gli ascolti Tv di ieri sera, giovedì 16 febbraio 2023, rilevano un preoccupante calo degli ascolti per "Mixer – Vent'anni di Televisione" condotto da Giovanni Minoli in seconda serata su Rai3. Se le quattro puntate precedenti non erano andate oltre la soglia del 3% di share, la quinta ha perduto ulteriore terreno racimolando un esangue 2.5% di share con 334.000 spettatori.

mixer giovanni minoli

E dire che i contenuti erano di tutto rispetto, oltre che pubblicizzatissimi sulla stampa nei giorni precedenti. Protagonisti della puntata erano infatti Cesare Romiti e il suo rapporto con Gianni Agnelli; Brigitte Bardot intervistata nella sua celebre tenuta della Madrague a Saint Tropez (per errore chiamata da Minoli "Mandrague" con la enne); Giorgio Almirante, e nientemeno che Vasco Rossi. Invano: gli ascolti sono calati ancora rispetto al solito.

giovanni minoli mixer vent'anni di televisione 4

Torna così in mente l'altisonante conferenza stampa di presentazione del programma, con Silvia Calandrelli responsabile di Rai Cultura intenta a vagheggiare di "operazione editoriale tesa a fornire elementi di conoscenza per il presente", mentre lo stesso Minoli dichiarava che "la qualità sa imporsi da sola" e di puntare al 3%, "in linea con gli ascolti della rete in quella fascia oraria". A parte che vi sono vari programmi di Rai3 in onda in seconda serata che superano ampiamente quella cifra, ma in ogni modo, dopo quattro puntate ferme al 3%, ieri sera tale obiettivo non è neppure stato raggiunto.

giovanni minoli mixer vent'anni di televisione 2

Ricordiamo che il ritorno di Minoli alla conduzione di un programma televisivo Rai giunge in concomitanza con il contenzioso del giornalista con la tv pubblica per i diritti del materiale del suo programma "La storia siamo noi". Nel 2011 tale materiale fu ceduto a Minoli dall'allora direttore generale Mauro Masi per risparmiare su un contratto al giornalista. La clausola? Se entro dieci anni l'accordo non fosse stato rinegoziato, i diritti sarebbero divenuti di proprietà di Minoli tout court. Inutile dire che, nel 2021, così è avvenuto. Da qui il contenzioso, che per giunta avrebbe dovuto impedire a Minoli di lavorare nella tv pubblica. E invece eccolo tornare magicamente alla conduzione su Rai3.

giovanni minoli la storia siamo noi

Numeri alla mano, dovendo ancora andare in onda quindici puntate del programma, e viste le questioni giudiziarie di cui sopra, chissà quanto sarà costata all'azienda l'operazione "ritorno di Minoli"… il quale paradossalmente, nelle interviste, non parla neanche benissimo di "Mamma Rai".

giovanni minoli mixer vent'anni di televisione 3

Basti pensare che, nella suddetta conferenza stampa, egli ha sottolineato che rispetto ai suoi tempi d'oro ora nella tv pubblica "la stupidità è diventata vincente". E che, in una trasmissione di Rai1 ha dichiarato: "La Rai è cambiata molto, non so se in meglio". Come se non bastasse, poi, alla domanda: "Cosa guarda in televisione?", il giornalista ha replicato senza mezzi termini di seguire le serie delle concorrenti Netflix e Sky.

Evidentemente, visti gli ascolti di "Mixer – Vent'anni di televisione", non è l'unico.

giovanni minoli mixer vent'anni di televisione 1 giuliano amato a mixer 1986 5