“MORGAN AVREBBE BISOGNO DI ESSERE ‘AIUTATO’” – PUPO MANDA UN MESSAGGIO A RAI E SKY DOPO GLI INSULTI DEL CANTANTE AL PUBBLICO DI SELINUNTE – “BISOGNA SMETTERE DI CERCARLO. SOLO COSÌ (MA NON È DETTO) LUI POTREBBE RISVEGLIARSI DAL 'DELIRIO' IN CUI È INGABBIATO. SU UNA COSA PERÒ MORGAN HA RAGIONE. QUANDO DICE CHE IL PUBBLICO CHE LO SEGUE, SA BENISSIMO COSA ASPETTARSI DA LUI. OGGI IL PUBBLICO SI TRASFORMANDO IN UNA SORTA DI MOSTRO CON TANTE TESTE, MOLTE DELLE QUALI SI PRESUME SIANO TESTE DI CAZZO” - VIDEO

“Fr0c*o di merda”.



Ieri a Selinunte Morgan ha insultato il pubblico.



Ora attendiamo che la Rai escluda qualsiasi tipo di collaborazione con lui (dalla 2ª edizione di #StraMorgan a un eventuale #Sanremo2024), come deciso con altri artisti nei mesi scorsipic.twitter.com/DxP3axxvv8 — Cinguetterai ? (@Cinguetterai) August 27, 2023

Pupo per Dagospia

pupo

Morgan non lo conosco, né come persona, tantomeno come artista perciò, giustamente, potrei anche evitare di parlarne. Infatti non darò nessun giudizio sul piano artistico e privato, ma mi soffermerò su quello umano. Guardando i video delle sue stravaganti performances, mi sembra evidente che siamo di fronte a una persona particolare e a un uomo che avrebbe bisogno di essere “aiutato”. Qualcuno si potrebbe chiedere:

“Ma come si fa ad aiutare un soggetto così”? La risposta è molto semplice: “Bisogna smettere di cercarlo. I mezzi di comunicazione, in particolare la Rai e SKY, devono smettere di ingaggiarlo e di parlare di lui e in più, la gente, non deve più andare a pagare il biglietto per ascoltarlo e vederlo dal vivo”. Solo così (ma non è detto) lui potrebbe risvegliarsi dal “delirio” in cui è ingabbiato.

morgan insulta gli spettatori a selinunte 5

Solo sentendosi solo ed abbandonato potrebbe salvarsi e ritrovare equilibrio e lucidità e tornare ad essere un artista vero. Su una cosa però Morgan ha ragione. Quando dice che il pubblico che lo conosce e lo segue, sa benissimo cosa aspettarsi da lui e perciò non dovrebbe meravigliarsi o lamentarsi mai. Nemmeno quando lui esagera. Ma si sa, il pubblico è sacro ed ha sempre ragione.

Così ci hanno insegnato i nostri predecessori. Ma anche in questo, sembra che qualcosa stia piano piano cambiando. Gira voce che il pubblico non sia più un “animale” sacro come una volta, ma che si stia velocemente trasformando in una sorta di mostro con tante teste, molte delle quali si presume siano, teste di ca..o. Detto ciò però, ripeto, finché la Rai e Sky daranno voce a Morgan e finché la gente andrà ai suoi spettacoli, lui si sentirà in diritto di fare sempre ciò che vuole. Di straparlare, offendere, per poi pentirsi e chiedere scusa. Magari pensando (e chi potrebbe dargli torto) che chi gli dà voce e chi lo segue, alla fine, è questo che vuole da lui.

LE SCUSE DI MORGAN PER GLI INSULTI AL PUBBLICO A SELINUNTE morgan insulta gli spettatori a selinunte 4 morgan insulta gli spettatori a selinunte 3 morgan insulta gli spettatori a selinunte 1 morgan insulta gli spettatori a selinunte 2 PUPO