7 giu 2023 14:22

“MORGAN? SPERO SIA PROFESSIONALE E CHE ARRIVI ALMENO IN ORARIO. E NON È SCONTATO PERCHÉ NON È MAI STATO COSÌ", FEDEZ TIRA UNA FRECCIATONA AL NUOVO GIUDICE DI "X FACTOR" – NON TARDA AD ARRIVARE LA REPLICA DI MORGAN: “FEDEZ E’ UN GATTINO. SE NON STA NELLA PELLE DI SFIDARMI LO FACCIA SUL PIANO DELLA COMPETENZA MUSICALE, NON SU QUELLO DELLA DISCIPLINA, COSA CHE NON C’ENTRA NULLA CON L’ARTE. SE FOSSI PRESUNTUOSO NON MI METTEREI A GAREGGIARE, IL PROBLEMA È CHE..."