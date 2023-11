“MORGAN È STATO MANDATO VIA PER COMPORTAMENTI GRAVISSIMI VERSO ALTRE PERSONE FUORI DALLA DIRETTA” – A “STRISCIA LA NOTIZIA” FEDEZ RIBALTA LA VERSIONE DEL CANTAUTORE CHE LO HA ACCUSATO DI AVER ORDITO LA SUA EPURAZIONE DA "X FACTOR" E PUNTA IL DITO CONTRO LA PRODUZIONE: “SKY HA PRESO LA DECISIONE, NON HA CONDIVISO IL COMUNICATO CON NOI E CI HA FATTO PASSARE UN PO’ COME SE FOSSIMO CONNIVENTI. NELLE PASSATE EDIZIONI MORGAN VENNE CACCIATO PER ATTEGGIAMENTI VIOLENTI VERSO ALCUNE LAVORATRICI DI SKY” – LA REPLICA FUORI CONTROLLO DI MORGAN: “È MALATO, HA PAURA DI MORIRE…” - VIDEO

VIDEO: "STRISCIA LA NOTIZIA" CONSEGNA IL TAPIRO A FEDEZ

https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/fedez-tapiro-morgan-x-factor_500964/

Estratto dell'articolo di Chiara Maffioletti per www.corriere.it

striscia la notizia consegna il tapiro a fedez 7

Tocca a Fedez. La settimana più lunga di X Factor — quella delle urla e delle liti in diretta, ma, soprattutto, quella dell’allontanamento di Morgan —, si chiude con le dichiarazioni, pesantissime, del rapper a Striscia la Notizia. «Morgan — ha detto Fedez a Valerio Staffelli, che gli ha consegnato un Tapiro d’oro — non è stato mandato via per il “vaffa” ad Ambra, la depressione, il litigio con Dargen o la battuta su Ivan Graziani. Sky è stata costretta a cacciarlo per dei comportamenti gravissimi che ha tenuto nei confronti di altre persone fuori dalla diretta, ma ripresi dalle telecamere».

morgan fedez 2

Il caso mediatico diventa così una battaglia, in cui si lascia intendere che, rispetto a quello che si è visto in onda, ci sia ben altro. Morgan (che fino a un certo momento della serata di ieri pareva non aver perso il buon umore visto che, nella chat creata con molti giornalisti per il lancio del suo nuovo disco, ha scritto: «Hanno affidato gli Astromare ad Ambra?

striscia la notizia consegna il tapiro a fedez 5

Così qualcuno le insegna il do maggiore») nei giorni scorsi aveva accusato Fedez di essere tra i principali responsabili del suo allontanamento, riferendo i dettagli di una sua violenta sfuriata. Ma il rapper non ci sta. «Le affermazioni sono talmente gravi che ho già chiamato Marco: se non smentirà, l’unico modo per far emergere la verità è un’aula di giustizia. Io non ho sfiorato Morgan con un dito e non ho nemmeno tirato pugni al suo camerino. La verità è il contrario».

morgan fedez 1

[…] «Mi è stato detto che Morgan sarebbe stato uno dei giudici ad aprile. Io non lo volevo a quel tavolo. Per una serie di motivi, che vanno dai carichi pendenti che ha, molto gravi, dal comportamento poco professionale che ha dimostrato negli anni».

E poi, la bomba: «E anche per gli atteggiamenti aggressivi e violenti che ha avuto nelle passate edizioni nei confronti di alcune lavoratrici di Sky. Lui è stato mandato via quando avevo 23 anni per questo». Un’accusa pesante, lanciata per spiegare che «io nelle decisioni di Sky non conto niente […] Sky ha preso la decisione e ci ha fatto passare un po’ come se fossimo conniventi. Ma nessuno ci aveva chiesto se fossimo d’accordo...».

striscia la notizia consegna il tapiro a fedez 4

Il dito puntato da Fedez contro Sky diventa qualcosa di più quando parla dell’ «epurazione. Anche qui, Sky non ha condiviso con noi il comunicato... però il badile ci è venuto in faccia». Tradotto: «Ad oggi sembra che il Licio Gelli Fedez e la P2 Dargen, Ambra e Michielin hanno deciso di mandarlo via».

morgan si scusa con fedez

Quindi, l’affondo: «Morgan non è stato mandato via per le cose viste in video. Morgan è stato mandato via per cose che sono state dette off diretta ma non off camera, molto, molto gravi e violente, che riguardano non me». Un’altra storia, che Fedez (che domenica tornerà in Rai, a Domenica In, con una intervista registrata) suggerisce di farsi raccontare «andando dai vertici di Sky. Sky ha registrato altre cose rispetto a quelle che dice lui. Sky sapeva che Morgan era così e che sarebbe finita così: non voleva cacciarlo, è stata costretta perché sono successe cose gravissime».

striscia la notizia consegna il tapiro a fedez 6

Ma Sky in serata ha fatto sapere che non ci sono immagini tenute nascoste. Nella puntata di questa sera andrà in onda, tuttavia, una clip con materiali inediti riferiti alla scorsa settimana.

fedez

Poco dopo, però, Morgan si è scagliato contro Fedez, sempre nella chat con i giornalisti: «Sei un ragazzo di 33 anni a cui importa solo dei soldi, perché non hai altri interessi. Sono io che ti dovrei denunciare». E ancora: «Fedez è un ragazzo, dice cose da ragazzo. Ha paura di morire perché ha una grave malattia che lo attanaglia, è sull’orlo dell’abisso per una condizione di umore che gli ha tolto la vitalità. Comprendo le sue debolezze... a loro stavo sui c... perché li facevo sentire ignoranti, ma giuro che non era mia intenzione. […]».

ARTICOLI CORRELATI

CASTOLDI SENZA GLORIA - MEME BY EMILIANO CARLI striscia la notizia consegna il tapiro a fedez 2 striscia la notizia consegna il tapiro a fedez 1 FEDEZ RICEVE IL TAPIRO D'ORO DA VALERIO STAFFELLI striscia la notizia consegna il tapiro a fedez 3