29 mar 2023 19:24

“È FISIOLOGICO CHE VADA TUTTO A PUTTANE” – FEDEZ PROVA A FAR PACE ANCHE CON ROVAZZI! IL RAPPER HA OSPITATO LO YOUTUBER AL PODCAST “MUSCHIO SELVAGGIO”: “CON LUI NON AFFRONTO UNA DISCUSSIONE CHE VADA OLTRE IL CIAO DA 5 ANNI” – “CI VEDEVAMO TUTTI I GIORNI, ERAVAMO UN PO’ IN UN DELIRIO DI ONNIPOTENZA DEL CAZZO” – RISPOSTA DI ROVAZZI: “SE TU CI PENSI SIAMO NATI COME AMICI, POI A UN CERTO PUNTO…”