Estratto dell'articolo di www.corriere.it

carlo fuortes

«Non ho avanzato in alcuna sede alcuna richiesta di buonuscita o compensazione economica per la mia decisione di dimettermi dalla carica di Amministratore delegato della Rai». Ad affermarlo, in una nota che arriva poco più di 24 ore dopo l’ufficializzazione delle sue dimissioni, è Carlo Fuortes, ex ad della Rai.

«Mi sono dimesso rinunciando volontariamente a oltre un anno di compenso che avrei ricevuto se fossi rimasto in carica fino alla scadenza del mandato fissata al luglio 2024 e ho spiegato nella mia dichiarazione di ieri le ragioni della mia scelta», ha detto.

carlo fuortes foto di bacco (2)

[…]

Dall’inizio del 2023, affermava l’ad in una nota, «sulla carica da me ricoperta e sulla mia persona si è aperto uno scontro politico che contribuisce a indebolire la Rai e il Servizio pubblico. Allo stesso tempo ho registrato all’interno del consiglio di amministrazione della Rai il venir meno dell’atteggiamento costruttivo che lo aveva caratterizzato, indispensabile alla gestione della prima azienda culturale italiana. Ciò minaccia di fatto di paralizzarla, non mettendola in grado di rispondere agli obblighi e alle scadenze della programmazione aziendale con il rischio di rendere impossibile affrontare le grandi sfide del futuro della Rai».

[…]

CARLO FUORTES MEME BY CARLI

Fuortes nel suo lungo comunicato di addio confessa inoltre che «il cda deve deliberare, nelle prossime settimane, i programmi dei nuovi palinsesti ed è un dato di fatto che non ci sono più le condizioni per proseguire nel progetto editoriale di rinnovamento che avevamo intrapreso nel 2021. Non posso, pur di arrivare all’approvazione in cda nuovi piani di produzione, accettare il compromesso di condividere cambiamenti - sebbene ovviamente legittimi - di linea editoriale e una programmazione che non considero nell’interesse della Rai. Ho sempre ritenuto la libertà delle scelte e dell’operato di un amministratore un elemento imprescindibile dell’etica di un’azienda pubblica». […]

marinella soldi carlo fuortes roberto sergio carlo fuortes foto di bacco marinella soldi carlo fuortes foto di bacco (2)