14 gen 2023 14:50

“IL NOBEL A BOB DYLAN? DAL PUNTO DI VISTA LETTERARIO ABBIAMO DATO PIÙ NOI ITALIANI. FORSE NON CI È STATO RICONOSCIUTO” - PAOLO CONTE SARA' IL PRIMO CANTAUTORE AD ESIBIRSI ALLA SCALA: “SE MI HANNO CHIESTO DI ANDARE A SANREMO? A ME NO, ALLA MIA MANAGER SÌ. CI ANDREI? NO! - LO STADIO DI SAN SIRO? LO LASCEREI DOV'E'. LA TARGA TENCO A MARRACASH? FORSE E' PIU' DIROMPENTE CHE IO VADA ALLA SCALA..."