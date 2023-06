“NOI SIAMO STATI CACCIATI DALLA RAI DEI PROFESSORI, MA NESSUNO SI STRACCIO? LE VESTI” - PIERFRANCESCO PINGITORE, PADRE DEL "BAGAGLINO": “CHI CI DIEDE LA SOLIDARIETA? MICHELE SANTORO E ANGELO GUGLIELMI, LONTANISSIMO DALLE NOSTRE IDEE, SPIEGO’ AI NUOVI DIRIGENTI RAI CHE AVREBBERO PERSO UNA BELLA FETTA DI INSERZIONISTI. COSI' CI RICHIAMARONO - “FACEMMO RIFARE I DENTI AL SOSIA DI BERLUSCONI E LUI SI LAMENTAVA E MI DICEVA: “AH DOTTÒ, COSÌ NUN POSSO PIÙ NÉ MAGNÀ NÉ RIDE"

Da ilnapolista.it

pier francesco pingitore foto di bacco (1)

Libero ha conversato con Pierfrancesco Pingitore, giornalista, regista, sceneggiatore e il padre del Bagaglino. Lo spettacolo è andato in scena e in onda per anni al Salone Margherita di Roma, finché, dopo il covid, la Banca D’Italia ha deciso di non riaprire più il teatro.

Voi siete approdati li perche altri artisti non volevano lavorarci, e vero?

«Guardi, il Bagaglino ha fatto i suoi spettacoli dal 1965 in una cantina di vicolo della Campa- nella. Siamo arrivati al Salone Margherita nel 1972 in cerca di un posto che potesse evitarci i reumatismi. Quando arrivammo li quel teatro era completamente decaduto.

Noi lo portammo a un fulgore che forse non aveva mai conosciuto prima con spettacoli di cabaret e poi per la televisione che raggiunsero picchi di 14 milioni di ascoltatori quando venne ospite Andreotti. L’ultimo spettacolo e stato La presidente nel quale immaginavamo che Valeria Marini potesse diventare presidente della Repubblica. Una sorta di vaticinio per quello che che e accaduto poco dopo con l’arrivo della Meloni a Palazzo Chigi».

pier francesco pingitore foto di bacco (3)

«Noi siamo stati cacciati dalla Rai dei Professori, ma nessuno si straccio le vesti…»

Quindi dalla Rai vi mandarono via dopo la fine del mandato di Cossiga.

«Si con la Rai dei Professori. L’unico che ci diede la solidarieta fu Michele Santoro, dalle cui idee eravamo lontanissimi, ci invito in trasmissione. Fu Angelo Guglielmi, anche lui lontanissimo dalle nostre idee, a spiegare ai nuovi dirigenti che avrebbero perso una bella fetta di inserzionisti. Cosi ci richiamarono e facemmo una stagione trionfale con Bucce di banana. Ma poi ci volle Berlusconi e, ammaestrati dall’esperienza, passammo a Mediaset».

maurizio antonini sosia berlusconi

E li conobbe anche il Cavaliere…

«Si, lui e un fuoriclasse. Un uomo di una levatura diversa che ha lasciato il segno sulla storia d’Italia. Ma le racconto un aneddoto sul suo sosia…»

Dica…

«Era un venditore di scarpe che gli somigliava moltissimo. Solo che non potevamo farlo parlare in scena perche aveva un fortissimo accento romano. Cosi gli dicemmo di sorridere soltanto. Gli facemmo rifare anche i denti ma non si trovo bene. Ricordo che si lamentava e mi diceva: “Ah dotto, cosi nun posso piu ne magna ne ride»

maurizio antonini sosia berlusconi pierfrancesco pingitore foto di bacco pier francesco pingitore leo gullotta pamela prati pier francesco pingitore foto di bacco (3) pier francesco pingitore gabriella ferri andrea ciaffaroni leo gullotta pier francesco pingitore stefano disegni foto di bacco