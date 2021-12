“NON CAPISCO I NO VAX, QUESTA E’ LA TERZA GUERRA MONDIALE” - AL BANO, POSITIVO AL COVID, SALTERÀ IL CAPODANNO DI CANALE 5: “PER ORA COMANDA IL VIRUS MA IO GLI HO PREPARATO IL FUNERALE” – CLAMOROSO TORTU: PER LA SECONDA VOLTA E’ POSITIVO - "SONO ASINTOMATICO, CONTINUERÒ AD ALLENARMI DA CASA”. ERA GIÀ RISULTATO POSITIVO IL 3 GENNAIO 2021 E IL 23 AVEVA ANNUNCIATO LA NEGATIVITÀ

Niente Capodanno in musica per Albano Carrisi. Solo “il maledetto Covid” poteva impedire al cantante di Cellino San Marco di salire sul palco del Teatro Petruzzelli per festeggiare la notte di San Silvestro accanto a Federica Panicucci, conduttrice dello show in programma su Canale 5 dalle 20.45. «Sto bene, ma purtroppo non potrò esserci, mi dispiace moltissimo», ci spiega al telefono poche ore dopo aver scoperto di aver contratto il virus con il tampone richiesto dalla produzione e da oggi in isolamento a casa. «Non ho sintomi, sto benissimo, quando l’ho scoperto non mi sembrava vero», rassicura Al Bano, grande sostenitore della campagna vaccinale anti-Covid, «non capisco i no-vax, questa è la terza guerra mondiale e abbiamo un unico nemico comune».

Questa mattina, in meno di un’ora attraverso l’apposita piattaforma sono stati prenotati i 1055 posti previsti per il Capodanno targato Mediaset e Radionorba che stavolta andrà in scena in quello che Al Bano definisce “uno dei teatri più belli del mondo”. “Lo farò l’anno prossimo”, guarda già al futuro l’artista che quest’anno è stato ospite fisso dello show di Rai Uno, Ballando con le stelle. “Per ora comanda lui – continua, riferendosi all’odiato virus – ma io gli ho già preparato il funerale, manca solo la data di morte. Poi faremo festa per tre giorni e tre notti”.

«Ciao ragazzi, per precauzione ieri mi sono sottoposto al test Covid e oggi mi è arrivato l'esito della positività». Così mercoledì 29 dicembre lo sprinter azzurro Filippo Tortu, oro olimpico a Tokyo nella 4 x 100, ha annunciato su Twitter di essere rimasto contagiato per la seconda volta dal virus.

«Anche se dovrò stare in quarantena, fortunatamente sono asintomatico e sto bene — scrive ancora Tortu —. Continuerò ad allenarmi da casa per mantenermi in forma e tornare in pista il prima possibile con più voglia che mai. A presto. Un abbraccio».

Tortu era risultato già positivo al Covid il 3 gennaio 2021 e il successivo 23 aveva annunciato la negatività. In quei giorni aveva raccontato così la quarantena: «La soffro. Le imposizioni incidono sul mio umore. Mi manca la possibilità di non avere scelte. Una certa libertà individuale. E gli amici. Ma rispetto a chi ha dovuto chiudere un’attività o ha perso il lavoro, non mi lamento». E sul vaccino si era così espresso: «Sono convinto possa risolvere la situazione. Ed è grave che qualcuno non lo capisca».

