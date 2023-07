“NON È CHE IN RAI ABBIA MAI RICEVUTO CENSURE, PERÒ QUALCUNO OGNI TANTO SI LAMENTAVA. ADESSO VOGLIO DIVERTIRMI” – LUCIANA LITTIZZETTO PARLA DEL DOPPIO IMPEGNO (OLTRE A "CHE TEMPO CHE FA" SU NOVE SARA’ GIUDICE PER "TÚ SÍ QUE VALES", IL SABATO SERA SU CANALE 5) – “NON HO MAI AVUTO UN'ESCLUSIVA CON FAZIO E HO SEMPRE SCELTO DI ANDARE DOVE MI CHIAMANO. A MEDIASET LAVORO DA UNA VITA. DAI TEMPI DI 'CIRO', IMMAGINATEVI UN PO'…”

«Siamo sempre noi, ma abbiamo traslocato in una casa diversa. Rappresentiamo una consuetudine consolidata, però siamo andati dove c'è un'aria di libertà e di novità. E insomma direi che è un upgrade».

Luciana Littizzetto è di gran buonumore. Alla presentazione dei palinsesti di Discovery ripropone con Fazio il gioco alla Sandra&Raimondo (lui: «Upgrade! Ma sentila». E lei: «Purtroppo ho ancora questa palla al piede»), però il clima è di festa e di nuovo inizio. Con una premessa conciliante sulla rottura con la Rai: «Le trincee, le chiusure, le zone franche in cui uno si barrica per difendersi non portano per niente bene. Porta bene l'apertura. L'inclusione, l'andare dove ti pare in base a quello che sai e vuoi fare in quel momento».

Luciana Littizzetto, non si può dire che lei le abbia mai mandate a dire. Ma dobbiamo aspettarci che al Nove trovi ancora meno limiti?

«Penso proprio di sì».

E cioè?

«Intanto aiuta l'atmosfera generale, un approccio più sereno. Non è che in passato abbia mai ricevuto censure vere e proprie, però qualcuno ogni tanto si lamentava.

Adesso voglio stare tranquilla. E voglio divertirmi. Leggera e senza remore».

A proposito di altre trasmissioni, come concilierà il suo impegno di giudice per Tú sí que vales, il sabato sera su Canale 5?

«Non c'è niente di insolito, non ho mai avuto un'esclusiva con Fabio e ho sempre scelto di andare dove mi chiamano e dove posso fare le cose che mi divertono e di cui sono capace. Maria De Filippi, con cui ho grande confidenza, me lo ha proposto mesi fa. Stiamo registrando in questi giorni, il mio impegno è completamente diverso da quello di Che tempo che fa. E poi lavoro con Gerry Scotti che è un'istituzione televisiva, con Rudy Zerbi che è fantastico e con Sabrina Ferilli che ho già incontrato su Prime per Dinner Club».

E a chi le rimprovera Mediaset che dice?

«Che ci lavoro da una vita. Dai tempi di Ciro, immaginatevi un po'».

Nostalgie per la Rai, par di capire, pochine.

«Diciamo che dopo un matrimonio così lungo voglio provare la vita da single. Mica ci tengo a fidanzarmi subito con un altro, andiamo a vedere che cosa succede altrove».

E intanto è andata in riva a un fiume, per registrare il promo della nuova stagione, con le reti (e con Fazio) a cercare altri pesci per l'acquario, «perché quelli vecchi avevano l'esclusiva. E sa che cosa mi è successo? Che mi ha punto un ragno violino».

Commento di Fabio: «Povera bestia». Ma questa volta la gag non convince nessuno, perché dal suo eterno partner arriva, per Lucianina, un elogio pubblico:

«Trovatemi un altro comico che ogni settimana fa un monologo di mezz'ora in prime time e in diretta. Non esiste nulla di simile al mondo».

