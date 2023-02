8 feb 2023 13:12

“NON ERA UNA GAG. BLANCO HA SBAGLIATO. ERA PREVISTO CHE SI ROTOLASSE NELLE ROSE MA C’E’ STATA UNA ESAGERAZIONE RISPETTO ALLE PROVE” – AMADEUS TORNA SULLA SCENEGGIATA DI BLANCO CHE HA DEVASTATO IL PALCO DELL'ARISTON: "DA DIETRO LE QUINTE NON HO PERCEPITO IL PROBLEMA TECNICO, LUI HA CHIESTO SCUSA, NON GLI BUTTO LA CROCE ADDOSSO" – UNA SQUALIFICA? NON ME LA SENTO DI ESCLUDERLO DALLE PROSSIME EDIZIONI” - LE SCUSE DI BLANCO SU INSTAGRAM: "MI SONO ROTTO LA FACCIA E PIANGO, ARISTON..."