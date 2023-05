“NON ERA MEGLIO ANNULLARE IL CONCERTO DI SPRINGSTEEN A FERRARA?” – THE SHOW MUST GO ON: NONOSTANTE L’ALLUVIONE CONFERMATA L’ESIBIZIONE DEL BOSS MA I FAN SONO SUL PIEDE DI GUERRA: “IMPOSSIBILE ARRIVARCI. NEANCHE UNA PAROLA PER LE VITTIME?” MOLTI POSSESSORI DI BIGLIETTO HANNO SCRITTO DI VOLER RINUNCIARE COMUNQUE AL CONCERTO CHE DOVREBBE RICHIAMARE 50 MILA PERSONE A FERRARA…

bruce springsteen

(ANSA) Si sono susseguiti per tutto il giorno sui social i commenti negativi al primo concerto italiano di Bruce Springsteen, in programma domani al parco urbano di Ferrara intitolato a Giorgio Bassani. Molti i post in cui si chiede al sindaco Alan Fabbri e agli organizzatori di annullare il concerto, dopo i disastri provocati dall'alluvione nelle province limitrofe e per rispetto delle vittime.

Tra le critiche, anche i problemi di mobilità e i rischi per raggiungere la città estense e la necessità di utilizzare forze dell'ordine e sanitarie che potevano essere altrimenti dirottate verso le aree più colpite dal maltempo.

Molti anche i possessori di biglietto che hanno scritto di voler rinunciare comunque al concerto. Qualcuno ha segnalato anche che nelle ultime ore sono stati rimessi in vendita, da parte dei fan, decine e decine di biglietti acquistati per l'appuntamento ferrarese del Boss, segno che parecchi hanno deciso di rinunciare all'evento, che secondo le previsioni della vigilia dovrebbe richiamare nella città estense 50mila persone.

alluvione emilia romagna

SPRINGSTEEN A FERRARA

Estratto da https://corrieredibologna.corriere.it/

Si va avanti così, come da copione. Senza alcun cambio di programma, senza alcun passo indietro. Il concerto di Bruce Springsteen a Ferrara, dove oggi, giovedì 18 maggio, sono attesi oltre 50 mila fan da tutto il mondo, si farà.

bruce springsteen foto di bacco (1)

La conferma arriva da Claudio Trotta, organizzatore del concerto con la sua Barley Arts: «In questi quindici giorni abbiamo avuto una grandissima esperienza di persone, di aziende e di tanta passione e amore per il proprio lavoro che ci hanno permesso oggi di essere in condizione, dal punto di vista dello spettacolo e dell’allestimento dell’arena, di essere in sicurezza e di essere tranquilli che quando apriremo le porte, il pubblico sarà servito in maniera adeguata e lo spettacolo si svolgerà regolarmente», ha detto ieri a Radio Freccia.

A Ferrara, mercoledì, ha smesso di piovere nel tardo pomeriggio, ma i lavori per il montaggio del palco al parco urbano Giorgio Bassani sono proseguiti senza problemi durante tutta la giornata, sotto gli occhi della Commissione provinciale che, presieduta dalla Prefettura, si è riunita per le ultime verifiche tecniche, controllando l’intero impianto organizzativo.

bruce springsteen foto di bacco (2)

Dalla tenuta del prato a quella del palco, passando per la sicurezza e le aree di accoglienza. Presenti anche rappresentanti del Comune, funzionari della polizia locale, vigili del fuoco e gli operatori al lavoro nell’area. Il tutto in attesa del via libera definitivo della Commissione di vigilanza che arriverà questa mattina e farà tirare finalmente un sospiro di sollievo a tutti gli appassionati del Boss (…)

alluvione emilia romagna 9