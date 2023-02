11 feb 2023 11:00

“NON HO MAI DETTO PER CHI VOTO E MAI LO FARÒ” – AMADEUS PROVA A CREARE UNA CORTINA FUMOGENA SULLE SUE PREFERENZE POLITICHE: TRANQUILLO, L’ABBIAMO GIA’ CAPITO TUTTI – “NON MI PIACE ATTACCARE O ACCUSARE, MA SE MI ATTACCANO SO COME DIFENDERMI. HO FATTO JUDO, UN’ARTE MARZIALE DI DIFESA MAI DI ATTACCO. LO STRESS FA PARTE DEL FESTIVAL E VIENE SUPERATO CON IL GRADIMENTO DEL PUBBLICO. QUANDO OTTIENI DEI NUMERI CLAMOROSI LO STRESS LO AVVERTI MENO…”