“NON HO MAI FINTO IL RINCOGLIONIMENTO, MA QUASI QUASI COMINCIO” – ORNELLA VANONI APRE LE VALVOLE E PARLA DEL SUO NUOVO RUOLO DI OSPITE FISSO A “CHE TEMPO CHE FA”: “HO PAURA DI CADERE IN QUALCHE CAZZATA O DI RISULTARE POCO INTERESSANTE” – LA RELAZIONE CON GINO PAOLI: “CHE PALLE, GINO! LUI CREDEVA CHE IL SESSO FOSSE PECCATO PER VIA DI UNA MAMMA MOLTO CATTOLICA. POI SONO ARRIVATA IO ED È CAMBIATA LA PROSPETTIVA” – “QUANDO MI DICONO ‘SEI UN’ICONA’, MI VIENE SUBITO IN MENTE LA MADONNA...” – VIDEO

fabio fazio ornella vanoni

Ora è opinionista...

Mi fa piacere, perché davvero la domenica è una giornata triste. Non mi piace.

Lo ha raccontato nell’ultima puntata di Che tempo che fa. Quindi è vero...

Uh, eccome.

Da sempre.

Da quando sono piccola e non cambia neanche se intorno ho delle persone; quindi dover lavorare, proprio di domenica, è un piacere assoluto e poi Fazio è una persona carina; (pausa) lo era pure ai tempi della Rai.

(Ornella Vanoni, da quest’anno, è ospite fisso di Fabio Fazio e della sua storica trasmissione in onda la domenica sera sul Nove).

ornella vanoni a che tempo che fa

Fazio accogliente, la esalta.

Lì è tutto calmo e sereno.

Siete un ossimoro: lei libera, lui timoroso.

Fa solo finta di avere paura.

Lei è una guru.

No, un gufo.

È portatrice di verità.

Quando mi dicono “sei un’icona”, mi viene subito in mente la Madonna; (pausa) non mi piace il termine “icona” associato a una persona, per carità!

Non ama neppure “guru”?

Non lo sono, al massimo posso risultare un esempio di chi non cede, perché mi piace lavorare.

[…]

Finge mai un po’ di rincoglionimento?

No, ma quasi quasi posso cominciare.

ornella vanoni - che tempo che fa

Da Gabbani a Giorgia fino a Frassica, tutti le riconoscono di essere una donna libera. Ha imparato o è indole?

Con il tempo, dopo la maturità; (pausa) poi c’è l’età: superata una certa cifra nessuno ti può mettere in prigione, nessuno ti può rimbrottare e uno riesce pure a sentirsi meno fragile.

Senza limiti?

Anche la libertà li ha.

Quali?

Evito di entrare in questioni troppo personali o troppo delicate; in realtà nessuno di noi è completamente libero; (ci pensa) bisogna essere liberi nei sentimenti, senza essere schiavi dei sensi di colpa.

ornella vanoni e gino paoli - che tempo che fa 1

Gino Paoli l’ha ringraziata nel suo ultimo libro perché gli ha dato la libertà del sesso.

Oh, cavolo, ancora. Che palle; (silenzio) non che palle lei, ma Gino.

Cosa è successo?

Non ne posso più.

Però è un bel riconoscimento.

Lui credeva che il sesso fosse peccato per via di una mamma molto, molto cattolica. Poi sono arrivata io ed è cambiata la prospettiva.

ornella vanoni e gino paoli

Teme la diretta tv?

Non ho l’ansia, ma giusto una sfumatura di timore.

Cosa teme?

Di cadere in qualche cazzata o di risultare poco interessante.

Teme il politically correct?

Questo no, anzi tra un paio di puntate canterò una canzone molto complicata, molto dura, che non sono riuscita a presentare in Rai.

ornella vanoni e gino paoli 1

Che canzone?

Parla di una donna violentata che non torna a casa; (pausa) è un brano scritto da Enzo Gragnaniello poi presentata da Mia Martini; Mimì la cantava da Dio, io spero di andare altrettanto bene, anche se in maniera diversa.

Cosa l’annoia?

Dopo una certa età ho capito che è più utile farmi piacere quello che ho e mi circonda.

Tutto, tutto?

Mi annoiano gli scemi e gli ignoranti, quelli con cui è impossibile parlare; con il tempo si diventa più selettivi sui veri amici; (silenzio) il mio non è snobismo.

Quante volte l’hanno accusata di snobismo?

fabio fazio ornella vanoni

Abbastanza all’inizio della carriera; i primi anni, quando mi esibivo, avevo un’impostazione teatrale, in realtà ero solo timida. Poi... È arrivata la canzone della mia vita, L’appuntamento, e ha cambiato tutto, mi ha permesso di entrare nel cuore degli italiani. Tra i suoi amici c’è Renato Zero.

Ha dichiarato che lui l’ha salvata...

Quest’estate siamo stati anche qualche giorno insieme però non sono una sorcina; (ride) non sono mica come Travaglio.

Lui lo è.

Oramai è notorio. (Cambia tono) Adoro Travaglio, lo seguo sempre.

ornella vanoni

Si sente sempre egocentrica?

Molto meno ed è questa la mia forza; non avere più l’ego, averlo sciolto; non contare più solo su se stessi, rende migliori.

Frassica l’ha indicata come “bocca della verità perché se ne frega della diplomazia...”.

Lui è fantastico, è surreale, è uno che riesce a strapparmi delle gran risate. […]

