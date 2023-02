14 feb 2023 19:11

“NON INQUADRATE ME, DIO SANTO!” - DURANTE LA MARATONA ELETTORALE SU LA7 PER LE ELEZIONI IN LOMBARDIA E NEL LAZIO, MENTANA SI INCAZZA CON LA REGIA PER AVER INTERROTTO IL COLLEGAMENTO CON IL SUO INVIATO DA MILANO MENTRE STAVA PER PARLARE FONTANA: “SCUSA EH, MA QUI CI SI PERDE SUL PIÙ BELLO. CHIEDO SCUSA AI TELESPETTATORI PER ESSERE STATO BRUSCO. PERCHÉ DOBBIAMO TORNARE SU DI ME? NON CAPISCO...”