“NON MI OSPITANO PIÙ IN TV” - LA FURIA DI ALBA PARIETTI: “IN TV, NEI TALK SHOW, ERO L’UNICA A PRENDERE SUL SERIO IL CORONAVIRUS E HO LITIGATO CON VIROLOGI, CHE MINIMIZZAVANO - MI HANNO DETTO CHE TERRORIZZAVO LA GENTE, CHE ERO UNA CASSANDRA ROMPISCATOLE. E NESSUNO MI HA PIÙ INVITATO NEI PROGRAMMI SULL’ARGOMENTO…”

“La tv mi ha dato della Cassandra e non mi ha più invitato”. Parola di Alba Parietti. Che adesso è arrabbiatissima. La sua intervista a Oggi è di fuoco. L’attrice e opinionista, che da anni presenzia i salotti televisivi Rai e Mediaset, è scomparsa dai radar della televisione da un mese e mezzo. Il motivo sarebbe legato al Coronavirus. Insomma, Alba l’avrebbe contratto ai primi di marzo e di non essere stata più chiamata in tv.

Oggi, però, sta bene. Le sue dichiarazioni hanno spaccato il mondo della televisione. Infatti, alcuni utenti della Rete (sempre molto attenti) si sono resi conto delle sue ospitate ai primi di marzo, quando la pandemia non era ancora scoppiata. E hanno attaccato duramente la Parietti. Che ha sempre raccontato di aver mantenuto le distanze sociali, utilizzando guanti, mascherina e gel igienizzante in ogni spostamento.

“Gli altri mi hanno preso in giro: ‘Alba, non fare l’esibizionista’. In tv, nei talk show, ero l’unica a prendere sul serio il coronavirus e ho litigato con virologi, che minimizzavano”, tuona sulle colonne di Oggi. Ma per lei sarebbe arrivato un brusco stop alle ospitate. “Mi hanno detto che terrorizzavo la gente, che ero una Cassandra rompiscatole. E nessuno mi ha più invitato nei programmi sull’argomento”.

Ma a Vieni da me, il programma della Balivo, la Parietti è tornata sull’argomento (e anche in televisione) facendo chiarezza. “Probabilmente - ha spiegato - ho avuto il coronavirus qualche mese fa, ma ho avuto sintomi lievissimi e mi sono messa subito in autoisolamento. Non chiesi il tampone, perché mi sembrava immorale vista l'emergenza sanitaria. Recentemente ho fatto il test sierologico e ho scoperto di essere immune. Quindi ho ricondotto il covid a quell'alterazione. Ho deciso di donare il mio plasma per i malati di coronavirus”.