Inutile nasconderselo: la prima vittima del successo di Fabio Fazio è Report, che domenica si è fermato a 1,4 milioni e il 7,6% di share.

La settimana precedente, prima di Che tempo che fa, il programma di Rai 3 veleggiava sul 11,6%: un calo netto. «Ci tengo a fare i complimenti a Fabio Fazio», commenta il conduttore Sigfrido Ranucci.

Dunque nessun rancore?

«Fazio e i suoi autori dimostrano di essere una grande squadra: quello che hanno fatto non era per nulla facile. Ci tengo pertanto a fargli i miei complimenti. Detto questo, è sbagliato confrontare i risultati dei nostri due programmi: a me l'azienda ha chiesto di fare Report, non Che tempo che fa».

Non si nasconda dietro a un dito.

«Dico sul serio. Questa è una competizione che appassiona più voi giornalisti che non noi. Non mi sono mai sentito in gara con Fazio perché facciamo due generi diversi: io mi occupo di approfondimento giornalistico, lui di infotainment. Sarebbe come paragonarci a Domenica In o la Domenica Sportiva. È più giusto fare un raffronto tra noi e Diritto rovescio, che domenica sera abbiamo quasi doppiato».

Come valuta allora il calo di ascolti?

«Se proprio dobbiamo compararci a Fazio, allora vorrei fare notare due cose. Primo.

Noi siamo partiti molto più bassi rispetto a loro, ma abbiamo riguadagnato terreno in soli 20'. Abbiamo quindi fatto il massimo di quello che era nelle nostre facoltà, soprattutto alla luce di dove siamo partiti. Secondo. Che tempo che fa è iniziato prima e, se si analizza la curva di ascolti, nella terza parte siamo prevalsi noi in termini di teste quando eravamo in sovrapposizione. Io credo che chiunque, se fosse al nostro posto, farebbe la firma per avere questi risultati».

fabio fazio LILIANA segre che tempo che fa su canale nove

Non rimpiange il lunedì sera?

«Noi stavamo bene al lunedì: l'ho sempre detto. L'azienda però aveva un problema e ha pensato che Report fosse la carta giusta per risolverlo. I risultati le stanno dando ragione. Settimana scorsa, quando ancora Fazio non era in onda, avevamo fatto esattamente come Che tempo che fa, ossia l'11%. Non solo. La replica del sabato pomeriggio ha registrato il 7,2% e il 98% della platea era nuovo. Faccia lei… Guardi che per ottenere questi risultati facciamo un lavoro pazzesco: è come se scalassimo l'Everest».

L'hanno buttata in mezzo a una fossa di leoni?

«I leoni sono ben altro, glielo assicuro! (Ride, ndr) [...] per me la cosa importante è dare delle notizie. [...] Prima che la battaglia degli ascolti conta il servizio di pubblica utilità che svolgiamo». [...]

