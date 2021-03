COME CI SI TRANS-FORMA PER NON MORIRE – LA BOMBASTICA LEYNA BLOOM È LA NUOVA MUSA DI “SPORTS ILLUSTRATED”, CHE HA DEDICATO PER LA PRIMA VOLTA PAGINE E FOTO A UNA TRANSGENDER NERA E ASIATICA – OGGI, A 27 ANNI, È UNA MODELLA AFFERMATA, MA IL SUO NON È STATO UN PASSATO FACILE: "SONO STATA UNA SENZATETTO, IL MIO SOGNO MI NUTRIVA QUANDO AVEVO FAME. NON PENSAVO DI…” - VIDEO