Sembra che l'ex moglie di Al Bano abbia un problema di salute. La Power avrebbe dovuto partecipare ad un evento a Lecce, ma non era presente. “Ho un problema di salute”, ha raccontato sui social dove - in un video pubblicato su Instagram - ha affermato: “Il mio corpo in questo periodo mi sta dando del filo da torcere e purtroppo non mi rende agile come vorrei… Devo ammettere che non riesco proprio a camminare…”. La cantante ha chiesto scusa a tutti per la sua mancata presenza.

“Ho problemi di deambulazione”, ha continuato. “I miei problemi di deambulazione mi impediscono di muovermi. Passerà anche questa”. Tra

Al Bano e la Power l'amore è finito da vent'anni. I due, infatti, sono divorziati e Carrisi si è ricostruito una vita con Loredana Lecciso (dalla quale ha avuto due figli, Jasmine e Bido). I due non sono sposati. Lo stesso Al Bano, tempo fa, aveva ribadito l'inutilità di un matrimonio perché "sposato mentalmente con Loredana". E solo pochi giorni fa, secondo un'indiscrezione del settimanale Nuovo diretto da Riccardo Signoretti, ci sarebbero ulteriori attriti tra la Power e la Lecciso. La prima, di recente, ha diffidato la Venier (che ha invitato in studio Loredana) e la Lecciso sembra che voglia capire se ci sono gli estremi per procedere legalmente.

Insomma, la compagna di Al Bano si sentirebbe oppressa dal comportamento della Power, che sarebbe sempre pronta a far scrivere dai suoi avvocati nei confronti di chi ospita la Lecciso. Sarà realmente così? Eppure, proprio la Lecciso tempo fa aveva proposto alla Power un incontro. La proposta è arrivata in studio dalla d'Urso. Ma la Power sembra che non abbia ancora risposto.

