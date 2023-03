“NON E’ STATO FACILE, CI SONO STATE ANCHE TENSIONI” - FEDERICA PELLEGRINI E MATTEO GIUNTA RACCONTANO IL LORO VIAGGIO DI NOZZE PARTICOLARE A "PECHINO EXPRESS", AL VIA GIOVEDÌ, IN PRIMA SERATA SU SKY – LA EX NUOTATRICE RACCONTA COSA LA FA "SBIELLARE" DEL MARITO – LUI: “CON LEI SPESSO DIVENTA UN TIRO ALLA FUNE DOVE IO PERDO QUASI SEMPRE... PERÒ È BELLO ANCHE SCORNARSI PER POI RIAPPACIFICARSI..."

Estratto dell’articolo di Chiara Maffioletti per corriere.it

federica pellegrini matteo giunta a pechino express

Destinazione del viaggio di nozze: India, Borneo Malese e Cambogia. Però senza un soldo e dovendosi cercare da soli ospitalità per dormire. A optare per questa inedita formula, Federica Pellegrini e Matteo Giunta. Moglie e marito dallo scorso agosto, sono una delle coppie di Pechino Express , al via giovedì, in prima serata su Sky e su Now. «Abbiamo accettato di fare questa esperienza senza pensare che fosse un programma tv», raccontano loro con l’affiatamento autentico che hanno le coppie (sposate da pochi mesi). Se durante il viaggio hanno cercato di dimenticarsi delle telecamere, difficilmente ne avrebbero fatto uno così, senza. «Ci piacciono le avventure ma questa è estrema anche per noi».

Le difficoltà ci sono state: «Si fatica — ammette Pellegrini —. Alcune sere abbiamo trovato chi ci ospitasse anche dopo tre ore di ricerche. Ci aspettavamo fosse dura, ma non così». Eppure entrambi sono tornati con una bella certezza: «Abbiamo capito che nei momenti più difficili ognuno di noi ha bisogno dell’altro». Dolce. Ma non è stato tutto miele. «Noi ci conosciamo tanto, quasi alla perfezione, ma Pechino ti mette alla prova — spiega Giunta —. Abbiamo lavorato molto di squadra ma le tensioni ci sono state».

federica pellegrini matteo giunta a pechino express

Ad esempio? «Ogni tanto lui si sveglia dicendo “no” e si porta avanti quella parola tutto il giorno. Io al quarto “no” però sbiello». «E siccome siamo tutti e due orgogliosi — interviene Giunta (per anni allenatore della nuotatrice dei record, che oggi è sua moglie) —, lei inizia a dire l’opposto di quello che dico io. Diventa un tiro alla fune dove io perdo quasi sempre... però è bello potersi confrontare su tutto, anche scornarsi per poi riappacificarsi».

«Ecco, di solito a casa lui la tira per le lunghe, lì avevamo altri problemi e ci riappacificavamo molto prima. Meglio: io sono una che si accende e esplode ma poi tutto rientra». Competitivi lo sono entrambi, «ma qui il nostro obiettivo non era vincere. Piuttosto viverci un’esperienza di quelle che fai ora o mai più». E perché mai? Cosa potrebbe accadere nel futuro prossimo? «Abbiamo diversi progetti che, se andassero in porto, potrebbero rendere difficile la nostra assenza...».

federica pellegrini matteo giunta a pechino express

(...)