21 ago 2024 18:51

“NON SARANNO LE EMORROIDI A FARMI SCAPPARE” - ENZO PAOLO TURCHI SPERA DI AVERE ABBASTANZA "CULO" PER RESTARE NELLA CASA DEL “GRANDE FRATELLO”, DOPO ESSERE STATO COSTRETTO AD ABBANDONARE L’“ISOLA DEI FAMOSI” NEL 2005 PER IL PROBLEMA DI SALUTE: “SE DOVESSI SOFFRIRE DI EMORROIDI COME MI SUCCESSE IN HONDURAS POTREI GESTIRE LA SITUAZIONE IN MODO PIÙ SEMPLICE: LAGGIÙ NON C’ERA NEMMENO IL BAGNO. IN QUESTO CASO SE DOVESSE CAPITARE SAREBBE PIÙ FACILE…”