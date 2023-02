“NON SIAMO 4 SCEMI A PENSARE CERTE COSE, PUTIN POTREBBE FARCI PRECIPITARE IN UN CONFLITTO NUCLEARE” – MICHELE SANTORO SENZA FRENI A “DIMARTEDÌ”: PRIMA DÀ DEL “COGLIONE” AL CAPO DI STATO MAGGIORE AMERICANO MARK MILLEY, E POI ATTACCA I COMICI LUCA E PAOLO: “VEDO CHE ANCHE LORO SONO ORMAI MARTELLATI DALLA PROPAGANDA SULLA GUERRA CHE SOMIGLIA TANTO A UNA CANZONE DI SANREMO” - VIDEO!

"Vedo che anche loro sono ormai martellati dalla propaganda sulla guerra che somiglia tanto a una canzone di Sanremo". Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu hanno appena concluso la loro copertina satirica a DiMartedì, dove sono ospiti fissi di Giovanni Floris, e Michele Santoro, anche lui opinionista ormai di casa nel salotto di La7 in quota "contestatore controcorrente", li gela. […]

"Loro dicono che non dire che non ci deve essere un vincitore significa essere un cog***e che dichiara che ci vorrebbe lo 0-0. Peccato che questo cog***e è il Capo di stato maggiore americano, che ha detto che non ci può essere un vincitore e che c'è il rischio che questa guerra possa durare 20 anni. Vorrei che in questa trasmissione ci fosse un contatore dei morti: si parlava di 10mila morti e io inorridivo, oggi siamo a 100mila morti da una parte e 100mila dall'altra.

E dobbiamo stare attenti a non superare la linea rossa, cioè i missili che possono andare a colpire la Crimea. Perché Putin, come tutti gli animali feriti, potrebbe fare la grande caz***tona che ci farebbe precipitare immediatamente in un conflitto nucleare. E quindi nella possibile distruzione del mondo. Sto parlando con le parole del capo di Stato maggiore degli Usa, non siamo 4 scemi putiniani a pensare certe cose".