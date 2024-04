“NON SO SE SIA UN PROBLEMA DI NARCISISMO, MA IN TV MI FACCIO SCHIFO” - CARLA BRUNI, CHE A LUGLIO FARÀ UN CONCERTO AL FESTIVAL DI SPOLETO, SI RACCONTA

Silvia Fumarola per “la Repubblica” - Estratti

Sensibile, spiritosa, anticonformista.

Carla Bruni, 56 anni, ex top model ex première dame di Francia, cantautrice, ride quando la definiscono «algida» o «snob».

Racconta la sua vita, dalle scelte alla malattia, con intensità e leggerezza.

Due figli, Aurélien, 22 anni, avuto con il filosofo Raphaël Enthoven, e Giulia, 12, nata dal legame con Nicolas Sarkozy, è stupita dall’eco dell’intervista a Belve: «Ha avuto successo, se ne è parlato tanto». Sarà ospite il 5 luglio al Festival di Spoleto, per un concerto al Teatro Romano.

«Non ci sono mai stata», racconta «ma i miei genitori ci venivano sempre, mio padre era compositore. Spoleto fin da piccola risuonava nelle mie orecchie. È una novità ma è come se fosse scritto nella memoria. Mia madre vuole venire: “Con te sarà una bellissima esperienza”».

Cosa le dà la musica?

«Molto, ed è anche il mio mestiere. Dal punto di vista umano è un rifugio, risolve l’ansia… Da compositrice e da melomane, mi fa stare bene».

Le pesa l’età?

«Uhm, un po’. Mia mamma, che ha 94 anni, dice: “Se solo avessi 60 anni: una è ancora giovanissima, puoi ballare di notte, far l’amore di mattina”. Se ci riflette, è così».

Dopo “Belve” vi siete chiarite, ha parlato con sua sorella Valeria?

«Io e mia sorella non facciamo niente relegato al pubblico. Come attrice è meravigliosa, come regista ha uno stile unico. La questione è: a chi appartengono le storie? A tutti, anche se il suo talento lo vedo ancora di più, quando racconta cose estranee alla famiglia. Sa come la penso, e con le mie sorelle, anche Consuelo (figlia del padre naturale di Carla, Maurizio Remmert) parliamo sempre. C’è distanza geografica ma le nostre anime sono vicine».

Immaginava che l’intervista avrebbe avuto tanta eco?

«No, è pazzesco. Francesca Fagnani è bravissima, vitale. Non vado in tv, ho paura e non mi piace riguardarmi. Un’amica mi disse: “Dai riguardati da David Letterman”. Non so se sia un problema di narcisismo, ma mi faccio schifo, mi giudico: “Che aria stupida, come ti sei vestita?”. Sono separata dalla mia immagine».

Strano detto da un’ex modella.

«Quello è il punto. Quando la metti liscia, una foto di Richard Avedon, va bene. In tv non mi riconosco: una parla, si muove, cambia. Mi rivedo e mi scoraggio. La battuta spiritosa che volevi dire ti viene il giorno dopo».

Sua madre l’ha lasciata libera: lei come si regola con i suoi figli?

«Sono ansiosa. Hanno meno libertà di me, ma rispetto i loro gusti. Giulia ama andare a cavallo. Spero nelle nuove generazioni, tanto dipende dall’educazione. Abbiamo quattro maschi, tre di mio marito, uno mio. Si comportano in modo esemplare. Mio figlio con le donne è un gentleman. Mio marito è un super super super maschio alfa, ma è l’uomo più rispettoso che conosca. Non lo avrei sposato se non fosse così».

L’ha accompagnata al Festival di Sanremo l’anno scorso.

«Gli piace stare dietro le quinte, con i pompieri e i carabinieri, chiacchiera con tutti. È simpatico, si butta intero in quel che fa, errori inclusi».

Che rapporto ha con le donne? Pensa di aver suscitato invidie?

«Un rapporto stretto. L’unica cosa che non faccio con le donne è l’amore. Ma mi dispiace. Ho tante amiche, non so se suscito invidia. Credo nella sorellanza. Non tradisco le donne, e neanche gli uomini. Mi sono sposata tardi, non per niente».

Si sente giudicata?

«Sì e sono la prima a giudicarmi. Bisognerebbe vivere all’interno di sé stessi, ma lavoro con l’immagine. Non mi permetto i chili in più. Credo che vengano ad ascoltarmi per la mia musica, ma anche un po’ per guardarmi. Non sono Nina Simone o Aretha Franklin. La mia voce non è tanto al di là del corpo. Anni di analisi non mi sono serviti a niente».

In un post ha raccontato che quattro anni fa è stata operata per un tumore al seno, invitando a fare prevenzione. Cosa le ha lasciato quell’esperienza?

«Prima ho avuto paura, terrore direi, quasi un assaggio della propria morte. Abbiamo assaggi terribili della morte altrui, ma la tua è diverso. Poi mi ha aperto l’anima, un mondo sconosciuto: essere nella gratitudine del momento e continuare. Aiuta pensare che “la vita è solo adesso”. L’ho capito con questa malattia, che non è finita — gli esami sono buoni, ma uno non sa. Faccio i controlli».

Ha cambiato le sue prospettive?

«La malattia insegna che non hai la libertà di scegliere, sei solo libero di scegliere come reagire. Un incidente, un lutto, la povertà, le malattie non sono una scelta, ma puoi decidere come affrontarli.

Il cervello manda brutti pensieri, fa stare in allarme, ma io non sono solo il mio cervello. Se mi preoccupo di cosa succederà domani mi viene l’ansia. Ed è inutile. Non lo so, non posso farci niente e non vivo. Conta che succede ora, e ogni giorno è prezioso».

