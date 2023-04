19 apr 2023 16:36

“NON SONO INCINTA, NON SONO SCAPPATA IN ARGENTINA, NON HO DIVORZIATO, NON HO UNA CRISI PERSONALE” - BELEN RODRIGUEZ, STA MEJO DE TUTTI! LA CONDUTTRICE DE "LE IENE”, CHE COME DAGO DIXIT È STATA ASSENTE DAL PROGRAMMA CAUSA COVID, IERI SERA È TORNATA IN ONDA E HA FATTO CHIAREZZA SULLE SUE CONDIZIONI: “TRANQUILLI, VI POTRÒ ANCORA DELUDERE”