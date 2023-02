“NON SONO SPOSATO, NE’ FIDANZATO. E NON HO FIGLI. SONO UN BRUTO, IN PRATICA” – FEDERICO PALMAROLI, IN ARTE OSHO, PARTIRA’ LUNEDI’ CON UN TOUR TEATRALE: “CON GIORGIA MELONI FACCIAMO CENETTE FAMILIARI IN CUI NON PARLIAMO DI POLITICA, MA CI AMMAZZIAMO DALLE RISATE - L’USCITA DI SCENA DI LUIGI DI MAIO È STATA UNA GRANDE PERDITA. MA GIUSEPPE CONTE FORNISCE SEMPRE SPUNTI – QUERELE? SOLO UN TIZIO SCONOSCIUTO CHE SI È RICONOSCIUTO IN UNA FOTO” – LA VIGNETTA STRACULT DI SERGIO MATTARELLA NEL PALCO DI SANREMO CHE FA: “CHE DUE CO..ONI... MA NUN JE POTEVO MANNÀ PUR’IO ‘NA LETTERA?”

Estratto dell'articolo di Candida Morvillo per il “Corriere della Sera”

Devo chiamarla Osho o Federico Palmaroli?

«Ormai, mi chiama Osho pure mia mamma».

Osho fa ancora l’impiegato nel settore immobiliare anche se ha quasi due milioni di followers sui social e lunedì parte con uno spettacolo teatrale?

federico palmaroli in arte osho vignetta

«Mi prenderò qualche giorno di ferie. Timbrare mattina e sera mi aiuta a darmi una regola di vita: mi fa alzare presto, mi tiene coi piedi saldi nella normalità ed è funzionale a trovare spunti di satira tastando il polso della gente».

E che cosa ci ha fatto ridere di più nell’ultimo anno?

«Purtroppo, la guerra l’ha fatta da padrone, ma a me piace fare cross over fra situazioni lontane. Tipo, c’è la foto di Volodymyr Zelensky che dice ai suoi “Totti e Ilary se stanno a separà e noi pe ‘na guera stamo a fa ‘na tragedia”. O c’è Sergio Mattarella nel palco di Sanremo che fa “che due co..oni... Ma nun je potevo mannà pur’io ‘na lettera?”».

In principio, di politica non si occupava.

«Cominciò tutto con un’altra logica, nel 2015, in un giorno di noia. Avevo trovato una pagina Facebook su questo Osho, che non conoscevo, un maestro spirituale indiano, un santone per come era conciato. C’era una foto in cui guardava una pianta e ci appiccicai su una frase fatta di quelle che diciamo senza neanche accorgercene. Ci scrissi “i pomodori non sanno più di un ca...o”. Una grande verità, fondamentalmente. La postai ed ebbe subito successo».

osho su eva kaili

In più, la politica è divisiva.

«Ho sempre fatto battute su tutti i partiti, ma in tempi non sospetti dichiarai di aver votato, in gioventù, Movimento Sociale. Lo dissi quando Fratelli d’Italia era al quattro per cento e dichiararlo era scomodo».

Ora, però, è il suo momento. È vero che è molto amico di Giorgia Meloni?

federico palmaroli in arte osho vignetta

«Lo siamo dal 2016, ci siamo trovati subito, abbiamo un’ironia molto simile. E io non potrei essere amico di una persona di cui non mi piacciono le battute. Facciamo cenette familiari in cui non parliamo di politica, ma ci ammazziamo dalle risate.

Detto questo, continuo a fare satira equidistante e sono stato anche invitato a eventi dei Cinque Stelle, di Azione, del Pd».

Chi sono i politici che funzionano di più?

«Ultimamente, pochi. Quando c’è un ricambio, bisogna aspettare che i personaggi diventino riconoscibili. Le cavolate le fanno sempre, ma io uso le foto e ho bisogno che la gente riconosca la faccia. L’uscita di scena di Luigi Di Maio è stata una grande perdita. Ma Giuseppe Conte fornisce sempre spunti, anche se con lui a volte sono stato pesante».

Chi l’ha querelata?

«Solo un tizio sconosciuto che si è riconosciuto in una foto».

Come riesce a fare due lavori?

osho fedez

«Prima, la sera uscivo a cena, ora, esco dall’ufficio e mi metto a cercare qualcosa da pubblicare. Comincio dai temi di tendenza sui social, poi cerco foto che m’ispirano. Mangio verso le 23 e vado a letto. Ho una vita infame, in effetti».

Avrà 50 anni a giugno, è sposato? Fidanzato?

«Niente. E non ho figli. Sono un bruto, in pratica».

