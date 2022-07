“NON SONO STATO IO A PRESENTARE TOTTI E NOEMI, E NON HO CONFERMATO LA LORO RELAZIONE. LEI LA CONOSCO DA TEMPO ED È UNA RAGAZZA FANTASTICA” – A "L’ESTATE IN DIRETTA" PARLA IL PR ALEX NUCCETELLI, EX MARITO DI ANTONELLA MOSETTI E AMICO DEL PUPONE (“SE ILARY SI È MESSA CON TOTTI LO DEVE A ME”) – “DOPO VENT'ANNI TUTTO PUÒ ACCADERE. ANCHE SE DUBITO FORTEMENTE CHE CI POSSANO ESSERE TERZE PERSONE, SPECIE IN UN RAPPORTO COSÌ IMPORTANTE”

La fine della storia d'amore tra Francesco Totti e Ilary Blasi (durata venti anni, di cui 17 di matrimonio) continua a catalizzare l'attenzione del gossip nostrano. Nella giornata di martedì 19 luglio si è parlato a lungo a L'Estate in direttadella separazione tra l'ex Capitano e la showgirl. Ed è tornato a parlare della celebre ormai ex coppia Alex Nuccetelli, l'amico che in passato li ha fatti conoscere.

Il pr romano ha commentato dicendo che, secondo il suo punto di vista, dopo vent'anni tutto può accadere. Anche se dubita fortemente che ci possano essere terze persone, specie in un rapporto così importante.

Alex ha definito Ilary e Francesco "due genitori fantastici" che stanno crescendo i figli nel migliore dei modi "cercando di fare apparire in loro delle radici di base". Ed ancora: "Sembrerebbe difficile per una coppia così importante, che hanno questi fari addosso. Le tentazioni sono tante. Credo che c'è veramente da fare un plauso assoluto per questi due ragazzi così belli e vincenti".

Le precisazioni

Alex Nuccetelli ha tenuto a sottolineare che se è intervenuto in questi ultimi giorni pubblicamente è stato perché chiamato in causa dalla stampa, quindi si è sentito di replicare e dare la sua versione dei fatti. L'aver ricevuto perfino delle ingiurie, l'ha portato a fare delle ulteriori precisazioni. Una di queste riguarda Totti e la sua presunta nuova fiamma, Noemi Bocchi. Il pr ha rivelato di non essere stato lui a presentarli, né di aver confermato la loro relazione. Di Noemi ha detto che è una ragazza che conosce da tempo e che è fantastica.

