(ANSA) Stasera a Striscia la notizia Valerio Staffelli ha consegnato a Fiorello il Tapiro d'oro per avere coinvolto John Travolta nel Ballo del qua qua in diretta nazionale al Festival di Sanremo. "È la gag più terrificante della televisione italiana, l'abbiamo fatta grossa. Non ti puoi presentare con un Tapiro solo! Ce ne vorrebbero almeno tre", ha detto Fiorello.

"Ma secondo voi, lui non era d'accordo? Travolta - ha aggiunto lo showman - non è capace di intendere e di volere? Gli abbiamo proposto: 'Destrutturiamo la tua figura di personaggio iconico'. Lui ha detto ok e poi quando è arrivato lì aveva sta faccia… Praticamente il tranello l'ha fatto lui a noi". Per Fiorello è il 27esimo Tapiro ricevuto in carriera.

Fiorello, 'Pubblicità occulta? Ma Amadeus non sa l'inglese'

(ANSA) A VivaRai2!... Viva Sanremo! Fiorello ironizza sulle polemiche delle ultime ore riguardo la pubblicità occulta. "Tutto è nato perché Amadeus avrebbe pronunciato la frase Don'yt worry be happy, il claim delle scarpe incriminate di John Travolta. Ma vi pare che Amadeus fosse d'accordo con lo sponsor? Ma quello l'inglese manco lo sa, conosce solo i titoli delle canzoni. Se vede una donna triste, le dice automaticamente No woman, no cry", scherza lo showman.

Si prosegue poi con i commenti alla serata e, in particolare, al grande ospite, Russell Crowe. "Russell, io ti amerò per sempre per il dissing contro Travolta" ironizza Fiorello. "E pensate che tutto questo si è scatenato grazie a me! Prima di quella cosa che abbiamo fatto ieri, in questo Sanremo non stava accadendo nulla. Io e Amadeus siamo un'arma di 'distrazione' di massa!" esclama, per riportare subito l'attenzione su Crowe. Di 'dissing' si continua a parlare anche con uno dei principali ospiti della puntata di "Viva Rai2!...Viva Sanremo!", Gianni Morandi. Nello spiegare il significato del termine, Fiorello non può fare a meno di metterci del suo. "Devi sapere, Gianni, che normalmente il termine si riferisce ai rapper, ma pensa se lo facessero i cantanti melodici italiani, pensa a un dissing tra te e Ranieri!", commenta tra le risate dei presenti. (ANSA).

