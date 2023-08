“NON TOCCATE MORGAN” – RED RONNIE SCENDE IN CAMPO PER DIFENDERE IL CANTANTE: “GLI ARTISTI SONO RARI E VANNO DIFESI. POI NON È OMOFOBO. VEDERLO INSULTARE PER UN’OFFESA CHE HA FATTO IN QUANTO DEI DEFICIENTI LO CONTESTAVANO È ASSURDO. SOPRATTUTTO SE SONO QUELLI CHE SI DEFINISCONO ARTISTI A FARLO. SENTIRE POI CHE SPONSOR DI X FACTOR NE CHIEDONO LA SUA CACCIATA È QUALCOSA CHE GRIDA VENDETTA” – E POI LO PARAGONA A MICK JAGGER E KEITH RICHARDS - VIDEO

Da canale YouTube di Red Ronnie

Non toccate MORGAN !!! Gli Artisti sono rari e vanno difesi. Poi non è omofobo.

red ronnie difende morgan

Come nel 1967, quando Mick Jagger e Keith Richards dei Rolling Stones vennero arrestati per droga, gli WHO decisero di pubblicare dischi con cover dei Rolling Stones finché non sarebbero stati liberati, così anche io pubblicherò video in difesa di Morgan fino a quando questi attacchi vigliacchi nei suoi confronti non finiranno.

Lui è un ARTISTA e vederlo insultare per un’offesa che ha fatto perché arrabbiato in quanto dei deficienti lo contestavano è assurdo. Soprattutto se sono quelli che si definiscono artisti a farlo. Sentire poi che sponsor di X Factor ne chiedono la sua cacciata è qualcosa che grida vendetta. Fortunatamente c’è chi, come Vittorio Sgarbi, lo stesso Pino Strabioli e Grazia Di Michele (nell’intervista che ho pubblicato) lo stanno difendendo.D

morgan insulta gli spettatori a selinunte 3 morgan insulta gli spettatori a selinunte 5 morgan insulta gli spettatori a selinunte 2 morgan insulta gli spettatori a selinunte 4

