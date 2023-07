3 lug 2023 19:35

“NON VADO PIÙ A PRESENTARE IL MIO LIBRO AL MAXXI. SGARBI HA OFFESO LE DONNE E L’ISTITUZIONE” – LA REGISTA CRISTINA COMENCINI, MAMMA DI CARLO CALENDA, AVEVA ACCETTATO L’INVITO DI PARLARE DEL SUO ROMANZO FEMMINILE AL MUSEO PER IL 4 LUGLIO - “MA NON MI HA INVITATO IL PRESIDENTE DEL MAXXI GIULI. ME LO HA PROPOSTO IL MIO EDITORE FELTRINELLI. SGARBI SI DOVREBBE DIMETTERE? NON MI COMPETE. NON FACCIO POLITICA. E’ GIUSTO CHE LO CHIEDANO I PARTITI IN PARLAMENTO...”.