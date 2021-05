“NON VOGLIO ESSERE PIU’ L’INTELLIGENTE, VOGLIO ESSERE FIGA” - MARINA LA ROSA POSTA UNA FOTO HOT SU INSTAGRAM FACENDO IL VERSO ALLE INFLUENCER CHE SONO COSTRETTE A MOSTRARE IL CULO PER VIVERE: “VOGLIO ESSERE COME QUELLE CHE HANNO MILIONI DI FOLLOWER CON LA BOCCA GONFIA TUTTE UGUALI. QUANTO MI PIACEREBBE SE MI CHIAMASSERO PER UNA COLLABORAZIONE DI CERAMICHE PER CESSI" - IL COMMENTO DI ALESSIA MARCUZZI: "MA INFATTI FACCE VEDE' QUANTO SEI BONA"

Da www.liberoquotidiano.it

MARINA LA ROSA

Marina La Rosa cambia look. O meglio, si spoglia. L'ex concorrente del Grande Fratello, quello delle prime edizioni, ha deciso di mettersi a nudo su Instagram. Per inaugurare il cambiamento La Rosa pubblica uno scatto che la ritrae uscita dalla doccia senza nulla, coperta solo da un asciugamano. A spiegare le motivazioni dietro a questa scelta è lei stessa e sempre sui social: "Ecco io non voglio essere più l’intelligente, io voglio fare come quelle che hanno milioni di followers e vengono pagate per postare una foto o una storia. Voglio essere come quelle con la bocca gonfia tutte uguali, voglio essere fi.. (ah vero, io sono già una fi.. pazzesca)”.

E ancora: "Un mio amico mi ha detto: smetti di postare queste foto inutili tue e del gatto, fai vedere le te** e cu** e vedrai come aumentano i followers. Io però le te*** ed il cu** non ce l’ho quindi faccio finta che esco dalla doccia… E quanto mi piacerebbe se ci chiamassero per una collaborazione di accappatoi o, ancora meglio, ceramiche per bagni", aggiunge ironica. Il suo post però riscuote subito successo ed ecco che le sue amiche vip commentano. "Ma infatti, facce vedè quanto sei bona", scrive a proposito Alessia Marcuzzi.

MARINA LA ROSA

Tempo addietro Marina aveva raccontato di una relazione violenta avuta all'età di 16 anni. Un racconto condiviso con il web in occasione della giornata contro la violenza sulle donne: "Ero molto giovane, avevo circa sedici anni quando mi innamorai perdutamente di F. Lui era più grande di me ed i suoi occhi erano così belli, così sinceri. Aveva delle mani forti e quando mi abbracciava riuscivo a sentire tutto il suo amore. Anche quando mi picchiava lo sentivo quell'amore". Poi la consapevolezza che qualcosa non andava: "A un certo punto ho capito che di 'normale', in quella storia, c'era ben poco. L'amore è amore. E se è tale non fa male", concludeva.

MARINA LA ROSA

IL POST DI MARINA LA ROSA SU INSTAGRAM

Il tuo profilo Instagram è fantastico, foto carine e poi scrivi benissimo, davvero, scrivi proprio bene, si vede che sei una persona molto intelligente’. Ecco io non voglio essere più l’intelligente, io voglio fare come quelle che hanno milioni di followers e vengono pagate per postare una foto o una storia. Voglio essere come con la bocca gonfia tutte uguali, voglio essere figa (ah vero, io sono già una figa pazzesca).

Un mio amico mi ha detto ‘smetti di postare stè foto inutili tue e del gatto fai vedere le tette e il culo e vedrai come aumentano i followers’. Io però le tette ed il culo non ce l’ho quindi faccio finta che esco dalla doccia. Quanto mi piacerebbe se ci chiamassero per una collaborazione di accappatoi o, ancora meglio, ceramiche per cessi.

MARINA LA ROSA MARINA LA ROSA MARINA LA ROSA