“I NONNI SANNO ESSERE FORTI ANCHE NELLA SOFFERENZA. E TU SEI NONNO DI UNA NAZIONE INTERA” – PAPA FRANCESCO SCRIVE A LINO BANFI PER LA MORTE DELLA MOGLIE - L’ULTIMO SALUTO NELLA PARROCCHIA DI SANT’IPPOLITO A ROMA. IN CHIESA ANCHE MARA VENIER, MILLY CARLUCCI E LUIGI DI MAIO – IL COMMENTO DELL’ATTORE: “ERO DA POCO STATO IN UDIENZA DA PAPA FRANCESCO, NON MI ASPETTAVO QUESTO PENSIERO. LUCIA È DIVENTATA PIÙ FAMOSA DI ME. ORA PER ME SCATTANO I TEMPI SUPPLEMENTARI E I RIGORI. AVREI VOLUTO MORIRE CON LEI…” – VIDEO