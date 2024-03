1 mar 2024 18:14

“IL NORD SI È EVOLUTO, MENTRE IL SUD NON RIESCE A FARLO” – VITTORIO FELTRI PROVA A DIFENDERSI DALL’ACCUSA DI ISTIGAZIONE ALL’ODIO RAZIALE – “LITTORIO” E’ FINITO A PROCESSO PER LE SUE FRASI CONTRO I MERIDIONALI (“IN MOLTI CASI SONO INFERIORI”) – "NAPOLI E' LA MIA CITTA' PREFERITA, AL SUD C’È UNA DISORGANIZZAZIONE POLITICA CHE NON CONSENTE A NESSUNO DI FARE UN PASSO AVANTI” – “ORAMAI NON SI PUO' PIU' SCRIVERE NIENTE. A PARTE IL FURTO O LA RAPINA A ME HANNO CONTESTATO DI TUTTO"