Silvia Fumarola per “la Repubblica”

matilda de angelis 1

Anarchica e perfezionista, a 25 anni ha vissuto tante vite: musicista, attrice, dalla campagna bolognese al set di The Undoing con Nicole Kidman, Matilda De Angelis approda martedì al Festival di Sanremo.

Gli inizi con la band Rumba de Bodas, la ragazza su cui scommette il cinema italiano, un mix di istinto e ironia, sa che è il suo anno ma gli amici la tengono con i piedi per terra. «Mi sono trasferita a Roma ma continuo a sentire i ragazzi a Bologna, so che verrebbero ovunque se avessi bisogno».

matilda de angelis brufoli

Cosa dicono della nuova Matilda?

«Niente. Ma uno di loro non ha resistito: "Siamo traumatizzati che sei un po' famosa, Mati mi raccomando, non farti prendere troppo"».

E lei si fa prendere?

«Da cosa?».

Che ha pensato quando Amadeus l' ha invitata a Sanremo?

«Negli ultimi quattro anni ho visto il festival fino all' ultimo minuto con il mio agente Gianni Chiffi. Quando mi ha chiamato per dirmi che avrei presentato una delle serate - ero sul set di notte, meno dieci gradi - sono rimasta senza parole. Era entusiasta».

L' anno scorso chi le è piaciuto?

amadeus fiorello

«Diodato. Fai rumore era stata anche la mia canzone dai balconi, la mia preferita insieme a Andromeda di Elodie».

Sono tutti curiosi, come si vestirà?

«Sanremo è importante e deve esserlo anche l' abito. Sto scegliendo ma cerco pure un tocco di ironia. Il vestito deve rispecchiare la mia età.

L' importante sono le scarpe, penso solo che morirò precipitando dalle scale sul palco dell' Ariston. Ahò, d' altronde anche Jennifer Lawrence agli Oscar è caduta».

matilda de angelis 6

Festival delle giovanissime: con chi farebbe un duetto?

«Madame è speciale, una boccata di aria fresca, rappa con cognizione di causa. Gaia ha qualcosa di superbo, una voce super soft, calda, mi piace anche come persona. Direi con loro e poi, vabbè, con quell' amore di Francesca Michielin, che ha una padronanza in scena, una delle poche che suona anche il pianoforte e la chitarra».

Meglio sul palco da musicista o attrice sul set?

«La differenza è il ritorno energetico. Mentre reciti hai un riscontro ma guardano il capello, il costume, il trucco; sul palco c' è un ritorno diretto. Quella sarebbe stata la differenza all' Ariston, ma ora è uno studio televisivo. Non c' è il pubblico ma abbiamo davanti una nazione. Per me funziona tutto quello che è naturale e istintivo. La verità vince, meglio essere emotivi che gelidi. Nessuno dice mai: "Mi sto cagando addosso", eppure quel palco intimorisce. Forse lo dirò».

matilda de angelis youtopia 2

Ma no, scherzerà con Fiorello.

«Rido alle lacrime ogni volta che mi manda gli audio, è grandioso. Lui e Amadeus sono persone calorose. Sono un po' agitata perché Sanremo non è il mio habitat, ma so che mi faranno risultare al meglio».

Quando ha deciso di recitare?

«È stato un caso. Un amico ha fatto il mio nome, mi sono presentata al provino di Veloce come il vento, fu estenuante. Poi mi sono divertita come una pazza e mi sono detta: se mi piace come quando canto, allora ok... Sono una che lavora duro, non pianifico la vita. Vivo il momento, se mi si para davanti un' opportunità la prendo».

matilda de angelis 4

Che dicono i suoi genitori della carriera?

«Sono molto fieri. Mi hanno spinto a recitare, mia madre ha visto l' opportunità e ci ha visto bene. Che lavori li ha anche tranquillizzati. Non voglio essere venale, ma quello che è successo è stato importante per tutta la famiglia. So come vivevo prima e come vivo adesso».

Ha l' aria sicura, cosa la spaventa?

matilda de angelis youtopia 1

«Sul set non mi fa paura niente. Studio, lavoro e non mi risparmio, rispetto a quello sono sicura. Nella vita mi preoccupo che il mio cane sia in salute, che stia bene la mia famiglia, genitori e nonni vivono insieme in campagna».

Chi sono i suoi modelli?

matilda de angelis elio germano l'incredibile storia dell'isola delle rose 2

«Jennifer Lawrence, Emma Stone, Emma Watson e Zendaya, ragazza bella e intelligente che fa tante battaglie. Oltre a essere attrici pazzesche hanno cambiato il divismo, sono donne vere. Lawrence è anche simpatica. Non sta attenta a quello che dice, è libera. Mi sento anch' io così».

Per questo ha postato le foto con i brufoli?

MATILDA DE ANGELIS CON HUGH GRANT SUL SET DELLA SERIE HBO 'THE UNDOING'

«Quando dicono "Sei stata coraggiosa" ribatto che non è vero. Sui social continuerò a essere me stessa: non coprire i foruncoli fa parte della mia libertà. Però sono felice se è stato utile ad altre ragazze».

Quando ha girato "Youtopia" si è spogliata, ed è apparsa nuda in "The Undoing": che rapporto ha con il suo corpo?

«In Youtopia era la prima volta, è stata tosta, il ruolo richiedeva un po' di consapevolezza, la protagonista era una webcam girl che si spogliava per sopravvivere e aiutare la madre.

Era disperata. Sul lavoro sono spavalda ma in quel caso ho lavorato parecchio con una coach per familiarizzare non tanto con la mia nudità, nella vita l' ho fatto abbastanza, ma sul senso di quello che facevo. La nudità in sé non è niente, in The Undoing il nudo è erotico perché è misterioso».

Nel kolossal "Leonardo" con Aidan Turner, il 23 marzo su Rai 1, che ruolo ha?

matilda de angelis 5

«Sono Caterina da Cremona, misteriosa musa di Leonardo: viene ricollegata a un bozzetto della Scapigliata. La costruzione del personaggio parte da questa immagine: era un' amica, avevano un rapporto conflittuale. La storia ruota intorno a un enigma».

Dopo Nicole Kidman chi vuole baciare?

«Solo il mio ragazzo».

matilda de angelis 21 matilda de angelis youtopia matilda de angelis youtopia matilda de angelis 20 matilda de angelis 11 matilda de angelis 34 matilda de angelis 50 matilda de angelis 46 matilda de angelis 54 matilda de angelis 42 matilda de angelis 22 matilda de angelis 26 matilda de angelis 31 matilda de angelis 24 matilda de angelis 9 matilda de angelis 35 matilda de angelis 43 matilda de angelis 57 matilda de angelis 56 matilda de angelis 8 matilda de angelis 40 veloce come il vento con matilda de angelis e stefano accorsi matilda de angelis 51 matilda de angelis 41 matilda de angelis 55 matilda de angelis 52 matilda de angelis 53 matilda de angelis 45 matilda de angelis 44 MATILDA DE ANGELIS E SUSANNE BIER SUL SET DELLA SERIE HBO 'THE UNDOING' matilda de angelis 47 matilda de angelis 12 matilda de angelis 13 matilda de angelis 7 marvi de angelis matilda de angelis 1 matilda de angelis 3 matilda de angelis 2 matilda de angelis 6 matilda de angelis nuda the undoing matilda de angelis 2 matilda de angelis 10 matilda de angelis 9 matilda de angelis 8 matilda de angelis elio germano l'incredibile storia dell'isola delle rose matilda de angelis elio germano l'incredibile storia dell'isola delle rose matilda de angelis 1 matilda de angelis 4 matilda de angelis 3 matilda de angelis 5