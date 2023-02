“OGGI NEL MIO PAESE SI SENTONO SPARI ED ESPLOSIONI. MA L’UCRAINA SICURAMENTE VINCERÀ QUESTA GUERRA” – IL TESTO INTEGRALE DEL MESSAGGIO DI ZELENSKY LETTO DA AMADEUS A SANREMO: “VINCERÀ INSIEME AL MONDO LIBERO. VINCERÀ GRAZIE ALLA VOCE DELLA LIBERTÀ, DELLA DEMOCRAZIA E, CERTAMENTE, DELLA CULTURA. RINGRAZIO IL POPOLO ITALIANO E I SUOI LEADER CHE INSIEME ALL’UCRAINA AVVICINATE QUESTA VITTORIA. VOGLIO INVITARE I VINCITORI DI QUEST’ANNO A KYIV, IN UCRAINA, NEL GIORNO DELLA VITTORIA”

AMADEUS LEGGE LA LETTERA DI ZELENSKY A SANREMO

1 - LA LETTERA DI ZELENSKY A NOTTE FONDA «VI INVITO A KIEV PER LA VITTORIA»

Estratto dell’articolo di Renato Franco per il “Corriere della Sera”

Dopo uno scontro politico che ha tenuto banco per giorni, ieri sera (o meglio ieri notte, quando le 2 erano già passate, televisivamente una follia) si è materializzata finalmente sul palco del Festival di Sanremo la lettera di Zelensky. […] L’attesa è stata lunga, con tanto di giallo in corsa. Perché l’intervento di Zelensky era stato messo in scaletta prima dello spareggio per la vittoria finale tra i cinque finalisti, invece è stato collocato in un secondo momento, più avanti, prima dell’annuncio del vincitore.

MEME MELONI Zelensky BY VUKIC

A molti la scelta di relegare a notte fonda l’intervento del leader ucraino è parsa un po’ pilatesca […], ma Amadeus ne ha spiegato così il senso: «Avevo detto fin dall’inizio che qualsiasi comunicazione, ben accetta, sarebbe avvenuta a fine gara. Mi è piaciuto mantenere questa scelta, che l’ambasciatore ha condiviso». […]

Prima della messa in onda e per evitare […] l’ambasciatore ucraino in Italia, Yaroslav Melnyk, e l’amministratore delegato della Rai, Carlo Fuortes, hanno voluto precisare congiuntamente che è stata una scelta condivisa. «La cultura non può stare fuori dalla politica in tempo di guerra. […] Il palco dell’Ariston è l’occasione di trasmettere la verità e il messaggio di sostegno di cui abbiamo bisogno perché la pace torni sul territorio europeo».

AMADEUS LEGGE LA LETTERA DI ZELENSKY A SANREMO

Parole che provano a sgombrare il campo dalle illazioni secondo cui l’intervento di Zelensky a Sanremo, con polemiche annesse, sarebbe diventato un caso internazionale in grado di pesare sui rapporti tra l’Italia e gli altri principali partner europei, nei giorni del disappunto della premier Meloni esclusa dall’incontro all’Eliseo tra il presidente Macron e il cancelliere tedesco Scholz con lo stesso Zelensky.

IL TESTO DEL MESSAGGIO DI ZELENSKY: “VINCEREMO QUESTA GUERRA INSIEME AL MONDO LIBERO”

Cari partecipanti, organizzatori e ospiti del festival!

Da più di sette decenni, il festival di Sanremo si sente in tutto il mondo. Si sente la sua voce, la sua bellezza, la sua magia, la sua vittoria. Ogni anno sulle rive del Mar Ligure vince la canzone. Vincono la cultura e l’arte. La Musica vince! E questa è una delle migliori creazioni della civiltà umana.

VOLODYMYR ZELENSKY

Sfortunatamente, per tutto il tempo della sua esistenza, l’umanità ha creato non solo cose belle. E purtroppo oggi nel mio paese si sentono spari ed esplosioni. Ma l’Ucraina sicuramente vincerà questa guerra. Vincerà insieme al mondo libero. Vincerà grazie alla voce della libertà, della democrazia e, certamente, della cultura.

Ringrazio il popolo italiano e i suoi leader che insieme all’Ucraina avvicinate questa vittoria.

Auguro il successo a tutti i finalisti e dal profondo del mio cuore voglio invitare i vincitori di quest’anno a Kyiv, in Ucraina, nel Giorno della Vittoria. Nel Giorno della nostra Vittoria!

volodymyr zelensky

Questa Vittoria oggi viene creata e ottenuta in condizioni estremamente difficili. Grazie ai nostri difensori! Grazie al loro coraggio, indomabilità, invincibilità. Centinaia di canzoni sono già state scritte su questo, e ne ascolterete una oggi.

E sono sicuro che un giorno ascolteremo tutti insieme la nostra canzone della vittoria!

Cordiali saluti,

Presidente dell’Ucraina.