“DA OGGI IN POI DIRÒ ANZICHÉ UN COLPO DI RENI, UN COLPO DI RENE” – LA 28ENNE FRANCESCA MICHIELIN HA RIVELATO PERCHE’ E’ STATA ASSENTE PER QUALCHE TEMPO DALLE SCENE: “MI HANNO TOLTO UN RENE, IO CI RIDO DI QUESTA COSA. PERCHE’ NELLA VITA SUCCEDE. MI SONO SCOPERTA MOLTO PIÙ FORTE DI QUANTO PENSASSI NEL COABITARE CON LA MIA FRAGILITÀ..."

Chiara Maffioletti per il “Corriere della Sera” - Estratti

francesca michielin

«Ho avuto un problema al rene». Ha usato queste poche parole Francesca Michielin e le ha dette con il sorriso.

Anche se «il problema» comporta il fatto che ora, quel rene, non lo abbia più. Ospite di «Stasera c’è Cattelan... su Rai2», nella puntata dello scorso martedì, la cantautrice e conduttrice di «X Factor» ha rivelato di fatto la ragione per cui era stata per qualche tempo assente dalle scene, nei mesi scorsi. Scegliendo, però, di raccontare un momento così travagliato con l’inchiostro della leggerezza.

«Da oggi in poi dirò anziché un colpo di reni, un colpo di rene...», ha scherzato infatti con Cattelan. Per poi aggiungere: «Si può vivere anche senza un rene, io ci rido di questa cosa e pensando a tutte le frasi tipiche, ad esempio “questa cosa mi costa un rene”, io adesso dico “no ragazzi, meglio di no, se no poi rimango al verde”. Faccio tutte queste gag in modo da scherzarci su. Ci rido, perché succede nella vita». Succede, certo. Anche se non così spesso e non a 28 anni. E, forse, ancora meno succede che chi attraversa un’esperienza così complicata, scelga di descriverla con il sorriso, non stressando per niente i dubbi e le paure che, viene da credere, l’avranno sicuramente accompagnata.

francesca michielin a x factor

Con filosofia Michielin, ora, ha scelto di rivelare questa sua nuova condizione normalizzandola.

(...)

«Nell’ultimo anno ho capito che non sempre possiamo avere il controllo su tutto — aveva detto —, anzi: ho capito, o meglio, ho accettato che spesso la vita ci chiede di lasciare andare, anche quando le domande sono più delle risposte, ma ancora di più ho compreso che dobbiamo dare dignità e abbracciare i nostri corpi anche e soprattutto nei momenti di “imperfezione” di profonda insicurezza e vulnerabilità , anche e soprattutto quando non ci possono sostenere come vorremmo».

francesca michielin

Fragilità e forza Quindi, ha specificato: «Un anno fa ho scoperto di avere un problema fisico. Ho cercato di conviverci, nonostante la presenza costante del dolore, ma l’ho fatto perché amo il mio lavoro e amo condividerlo con voi, e mi sono così scoperta molto più forte di quanto pensassi , proprio nel coabitare con la mia fragilità».

Quella forza l’ha ribadita l’altra sera, in tv, accennando a quanto le è successo. Quando Cattelan le ha chiesto apertamente quale fosse stata l’operazione a cui si era sottoposta la scorsa estate, Michielin ha detto, semplicemente: «È una cosa un po’ pesante, i miei amici mi hanno detto: “Dopo aver scritto il cuore è un organo, il tuo prossimo disco si chiamerà il rene è un organo”». Tutto, sempre, con il sorriso sulla bocca. Perché quando accetti che la vita «spesso ti chiede di lasciare andare» e impari ad abbracciare il tuo corpo «anche nei momenti di “imperfezione”», ecco che allora la fragilità si trasforma in coraggio e il coraggio nel bel sorriso che Michielin ha mostrato a tutti quanti in tv.

