“OGNI ANNO MANDO UNA CANZONE A SANREMO MA NON MI PRENDONO” - BOBBY SOLO SI CONFESSA A “OGGI”, A 60 ANNI DA “UNA LACRIMA SUL VISO”, PRESENTATA SUL PALCO DEL FESTIVAL E SQUALIFICATA. COLPITO DA AFONIA, IL CANTANTE SI ESIBÌ IN PLAYBACK, FUORI GARA E FU ACCUSATO DI SOTTERFUGI PER GODERE DELLA PLATEA TELEVISIVA: “NESSUNA FURBIZIA, MA UN BLOCCO FISICO E NERVOSO: DAVANTI AL MICROFONO MI USCÌ QUALCOSA CHE PAREVA UN LAMENTO E I MEDICI DISSERO CHE NON POTEVO CANTARE” – LE CAUSE E I PROCESSI PER VEDERSI RICONOSCIUTO COME AUTORE DEL BRANO