28 nov 2023 16:24

“OGNI ANNO PUPO FA DICHIARAZIONI PER FAR PARLARE DI SE’, MA TIRARE IN BALLO NAPOLITANO FA SORRIDERE…” - VALERIO SCANU, TRIONFATORE A SANREMO NEL 2010, RISPONDE A “UN GIORNO DA PECORA” AL CANTANTE TOSCANO CHE AVEVA PARLATO DI COMPLOTTO ORCHESTRATO DAL QUIRINALE IN QUELL’EDIZIONE PER NON FARLO VINCERE – “LA MIA VITTORIA FU REGOLARE E FU PROPRIO PUPO A DIRMI ‘HAI VINTO TU’, ERA SORPRESO E CONTENTO"