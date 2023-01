“OGNI PAROLA SOTTRAE QUALCOSA ALLO SPETTACOLO DI ATTORI ITALIANI CHE FINALMENTE SI PRENDONO IN GIRO” – ALDO GRASSO IN LODE DELLA SERIE SKY “CALL MY AGENT”: “È LA PIÙ BELLA E DIVERTENTE IN CIRCOLAZIONE. GUARDATE SUBITO GLI EPISODI, TENENDO PRESENTE CHE DUE SONO STRAORDINARI. PAOLO SORRENTINO ARRIVA ALLA CMA CON UNA NUOVA IDEA PER IL SEQUEL DELLA SERIE SUL PAPA, INTITOLATO ‘THE LADY POPE’. SORRENTINO È UN FORMIDABILE ATTORE E MENTRE NOI CI PERDIAMO NELL’IMMAGINARE COME SARÀ IVANA SPAGNA NELLE VESTI DEL SUCCESSORE DI PIETRO, LUI…” - VIDEO

Estratto dell’articolo di Aldo Grasso per il “Corriere della Sera”

paolo sorrentino chiami il mio agente italia 3

La serie più bella e divertente in circolazione si chiama «Call My Agent», adattamento in sei episodi della francese «Dix pour cent» di Fanny Herrero. Non si accontenta di mostrarsi come una semplice trasposizione «copia e incolla». No, ci mette del suo.

Prodotta da Sky Studios e Palomar, scritta da Lisa Nur Sultan (con Federico Baccomo) e diretta da Luca Ribuoli, «Call My Agent» è la storia di un’agenzia cinematografica che tenta di piazzare alle produzioni (quando c’erano) attori, idee, sceneggiature. […] ogni parola in più di commento significa sottrarre qualcosa alla sorpresa, allo spettacolo di attori italiani che finalmente si prendono in giro (era da tempo che non succedeva, come se l’autoironia fosse scomparsa con Dino Risi).

corrado guzzanti

[…] Guardate subito gli episodi, tenendo presente che due sono straordinari. Paolo Sorrentino arriva alla CMA con una nuova idea per il sequel della serie sul Papa, intitolato «The Lady Pope». Sorrentino è un formidabile attore e mentre noi ci perdiamo nell’immaginare come sarà Ivana Spagna nelle vesti del successore di Pietro, lui piazza una tirata sull’«entusiasmo immotivato, il sentimento più orrendo dell’essere umano» (si riferisce al comportamento dei genitori nei confronti dei figli quando a scuola si impegnano nelle attività creative).

foto backstage chiami il mio agente credit sara petraglia 8

L’agenzia deve convincere Corrado Guzzanti a lavorare, scontrandosi contro la sua meravigliosa apatia. Le proposte sono le più assurde finche non finisce sotto le sgrinfie di Emanuela Fanelli, il cui ego artistico è senza controllo. I due sono perfetti: da tempo non ridevo così, senza freni.

