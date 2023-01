“OGNI TANTO RICORDATEVI CHE DAVANTI A VOI NON CI SONO SOLO DEGLI ASPIRANTI CHEF, MA DELLE PERSONE” - FRANCESCO GIRARDI, CONCORRENTE ELIMINATO DA MASTERCHEF, TUONA CONTRO I GIUDICI – LA REPLICA PEPATA DI CANNAVACCIUOLO: “SE NOI NON TENESSIMO IN CONSIDERAZIONE IL FATTO CHE ABBIAMO DAVANTI DELLE PERSONE, CREDETEMI, SU QUELLA BALCONATA NON CI SAREBBE NESSUNO” – VIDEO

Giovedì 5 gennaio su SkyUno e in streaming su NOW, è andata in onda la quarta puntata di MasterChef Italia. L’episodio è stato piuttosto movimentato e ha lasciato perplessi i giudici la frase detta da una frecciatina lanciata dall’ormai ex concorrente Francesco Girardi.

Una volta saputo dell’eliminazione, il concorrente si è così rivolto a Cannavacciuolo, Barbieri e Locatelli: «Ogni tanto ricordatevi che davanti a voi non ci sono solo degli aspiranti chef, ma delle persone». E Cannavacciuolo, per replicare: «Se noi non tenessimo in considerazione il fatto che abbiamo davanti delle persone, credetemi, su quella balconata non ci sarebbe nessuno».