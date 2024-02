7 feb 2024 10:33

“OH ECCO SINNER! AH NO È LA MANNOIA” - LE PAGELLE DI FEDERICO PALMAROLI IN ARTE "OSHO" PER “ADNKRONOS”: “DARGEN D'AMICO CON GLI ORSACCHIOTTI SULLA GIACCA È PRONTO PER FARE IL TESTIMONIAL DEL TRENTINO - OK, ABBIAMO CAPITO CHE SANGIOVANNI E DIODATO HANNO LO STESSO ARMOCROMISTA, ANZI LO STESSO "SARTO" IN PARADISO - ABBIAMO IL PRIMO PLAGIO? LA CANZONE DEI "THE KOLORS" RICORDA "SALIRÒ" DI DANIELE SILVESTRI... COMUNQUE "UN RAGAZZO UNA RAGAZZA" NON VINCERÀ MAI PERCHÉ È UN TITOLO PATRIARCALE”