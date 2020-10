“ORA NON MI TOCCO NÉ OCCHI NÉ BOCCA” - PAOLO BONOLIS ENTRA NELLO STUDIO DI “OGGI È UN ALTRO GIORNO” E STRINGE LA MANO A SERENA BORTONE. LA CONDUTTRICE GLI FA CAPIRE CHE HA FATTO UNA GAFFE E LUI CERCA DI RIMEDIARE: “ADDIRITTURA! ZITTA, ZITTA. SEGUO PEDISSEQUAMENTE LE REGOLE…” (NON SEMBRA) – VIDEO

Scivolone di Paolo Bonolis su Rai1 a “Oggi è un altro giorno” che ha stretto la mano a Serena Bortone. Lo storico volto della tv, ospite della trasmissione stringe infatti la mano alla conduttrice sulle note di “Jump” dei Van Halen.

Paolo Bonolis, a Ra1 per presentare il suo libro, compie un gesto ormai bandito dalle norme sanitarie per prevenire la diffusione del coronavirus. “Ti stringo la mano ma non mi tocco né occhi né bocca”, dice la Bortone “Zitta, zitta. Ormai seguiamo pedissequamente queste regole”, si giustifica Bonolis capendo di aver sbagliato.

Insomma Bonolis, per quanto il gesto sia apparso istintivo e quando se n’è accorto era ormai troppo tardi, non ha dato proprio un buon esempio. Soprattutto viste anche le nuove restrizioni imposte per limitare l’aumento dei contagi.

Enrico Mentana in studio con la mascherina

Enrico Mentana si è invece presentato in studio con la mascherina durante l’intervista con il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina. Il direttore del telegiornale di La7 ha poi spiegato che la mascherina si è resa necessaria perché in studio non potevano essere garantite le distanze tra giornalista e intervistato.

“D’ora in avanti sarà così anche nei talk? Non c’entra nulla, lì la distanza c’è – le sue parole – non voglio essere d’esempio né lanciare mode. Semplicemente non volevo dare il cattivo esempio”.

