“GLI ORSI PERICOLOSI VANNO ABBATTUTI. IO, CACCIATORE, SONO PRONTO A DARE UNA MANO” - L’EURODEPUTATO DI FRATELLI D’ITALIA SERGIO BERLATO ALL’ATTACCO A LA ZANZARA SU RADIO 24: “IL RAGAZZO UCCISO IN TRENTINO? HO SENTITO CHE È COLPA SUA. CHI LO DICE È PAZZO O IGNORANTE - LA REINTRODUZIONE DI ORSI E LUPI È DA PAZZI SCRITERIATI, GENTE DA LEGARE. STIAMO TRASFORMANDO GLI ANIMALI COME LE VACCHE IN INDIA: SACRE E INTOCCABILI. 25 APRILE? IO FESTEGGIO SAN MARCO..."

Da La Zanzara – Radio 24

L’eurodeputato di Fratelli d’Italia Sergio Berlato all’attacco sulla questione orsi a La Zanzara su Radio 24: “Gli orsi pericolosi vanno abbattuti, è una cosa di buon senso. Io, cacciatore, sono pronto a dare una mano per abbatterli. La reintroduzione di orsi e lupi è da pazzi scriteriati, gente da legare. Stiamo trasformando gli animali come vacche in India: sacre e intoccabili. 25 Aprile? Io festeggio San Marco, è una festa rossa”

“Ho sentito che è colpa del ragazzo se è successo - dichiara Sergio Berlato a La Zanzara su Radio 24 - chi lo dice o è un pazzo furioso o un ignorante. Abbattere quell’orso? Sicuramente sì, lo dicono tutte le persone di buon senso. Chi è dotato di intelligenza sa che gli animali aggressivi vanno abbattuti, non c’è altra soluzione. A meno che qualche animalista non se lo voglia adottare e portarselo nel giardino di casa… glielo cediamo volentieri. Come ben sappiamo gli orsi non mangiano gli animalisti, sono abituati a mangiare tante porcherie ma non certo fino a quel punto lì. Mangiato carne d’orso? Sì all’estero, carne buona”.

“Quello che è successo in Trentino - continua Berlato - è legato al fatto che qualche pazzo furioso ha utilizzato risorse pubbliche per reintrodurre i grandi carnivori: orsi e lupi. Qualcosa da pazzi scriterati, gente da legare. Succederà anche con i lupi: li stiamo trasformando in animali come le vacche in India, sacri ed intoccabili”.

“Prima vengono i diritti dei lupi, poi quello dei nostri allevatori e agricoltori. Come avviene nel resto d’Europa - prosegue Berlato a La Zanzara - si fanno piani di gestione di contenimento, si gestisce a livello scientifico quanti animali possono stare in un territorio, quelli in più si abbattono. In Trentino la presenza massima tollerabile era di 50, ce ne sono più di 120, è intollerabile. Quelli in più vanno abbattuti”.

E’ pronto ad abbatterlo in prima persona? “Se penso al ragazzo sbranato - dice Berlato - anche chi è più amante degli animali viene preso dalla voglia di fare azione di contenimento. Io sono abilitato al prelievo selettivo, ho degli strumenti efficaci. Sono pronto se mi chiamano, come tante altre persone”

E poi sul 25 Aprile l’eurodeputato Berlato dichiara: “Io ho sempre festeggiato San Marco, sono Veneto e in Veneto il 25 Aprile siamo abituato a festeggiare San Marco. Rispettiamo anche questa festa della liberazione, è una festa rossa, ma spero che un giorno si possa festeggiare la liberazione da orsi e lupi”

