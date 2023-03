“GLI OSCAR? UN'ORGIA AUTO-CELEBRATIVA DI GENTE RICCA E FAMOSA CHE SI PRENDE TROPPO SUL SERIO” –GLI EGO GONFIATI DIETRO AGLI ACADEMY AWARDS RACCONTATI DAL GIORNALISTA DEL “NEW YORKER” MICHAEL SCHULMAN NEL SUO LIBRO, “OSCAR WARS”: “È UN MONDO COSTRUITO SULL'EGOCENTRISMO E L'INSICUREZZA GLI ARTISTI HANNO BISOGNO DI CONTINUE RASSICURAZIONI” – DALLA CONTROCULTURA E L’ATTIVISMO DEGLI ANNI ’70 ALL’ASCESA E CADUTA DI HARVEY WEINSTEIN E LE CAMPAGNE #METOO E #OSCARSSOWHITE CHE HANNO STRAVOLTO GLI ULTIMI ANNI…

oscar wars

Estratto dell’articolo di Andrea Palazzo per “il Messaggero”

«Come una corsa di cavalli ma, soprattutto, un'orgia auto-celebrativa di gente ricca e famosa che si prende troppo sul serio». A poche ore dalla cerimonia degli Academy, Michael Schulman, giornalista del New Yorker, descrive l'evento più scintillante di Hollywood nel suo Oscar Wars pubblicato negli Usa da Harper. «Una lotta continua tra chi detiene il potere e chi va all'assalto della cittadella dorata», […]

«È un mondo costruito sull'egocentrismo e l'insicurezza - aggiunge Schulman - gli artisti hanno bisogno di continue rassicurazioni: che c'è di meglio di un premio?». La cerimonia serve anche a far risonare i temi più controversi che attraversano cinema e società. […]

oscar per shakespeare in love.”

GLI SCANDALI

L'Academy era nata nel '27 in risposta agli scandali che avrebbero ispirato Babylon e per consolidare il suo potere emarginava i talenti più eccentrici. […] Con l'avvento della Tv, gli Oscar si aprirono al cinema della controcultura per sopravvivere. Nel 1970 vinse un film vietato ai minori, Un uomo da marciapiede e tra le attrici arrivò la radical chic Jane Fonda, che salutava col pugno chiuso vestita Chanel, parlando apertamente di sesso […]

Nei '90 le lotte di potere diventavano sempre più dure e il produttore Harvey Weinstein ne divenne il campione. Tanti […] Gwyneth Paltrow continuò a lavorare con lui anche dopo le molestie subite e vinse con Shakespeare in Love, che rubò la statuetta persino a Salvate il soldato Ryan di Spielberg. Schulman ricorda come la campagna #OscarsSoWhite sia servita all'Academy per rincorrere i cambiamenti culturali […]

warren beatty sbaglia film oscar 2017

MAINSTREAM

Secondo l'autore, «rispetto alle crisi passate, le incognite ora sono maggiori. Mancano i grandi film mainstream come Forrest Gump, al cinema funziona solo la Marvel e gli indipendenti si vedono in streaming sul pc o sul telefonino«. […]

robert opel nudo sul palco oscar 1974 jennifer lawrence cade oscar 2013 WILL SMITH CON L OSCAR barbra streisand ritira il premio da sola oscar 1969 jennifer lawrence cade oscar 2013 2 sacha baron cohen con le ceneri di kim jong il oscar 2012 adrien brody bacia halle berry oscar 2003 il bacio di angelina jolie al fratello oscar 2000 john travolta sbaglia il nome di idina menzel oscar 2014 chris rock e nessun nero in nomination oscar 2016 kevin hart e i tweet omofobi oscar 2019 george c. scott rifiuta il premio oscar 1971 dudley nichols rifiuta il premio oscar 1936 lady gaga e bradley cooper oscar 2019 2 sacheen littlefeather sostuisce marlon brando oscar 1973