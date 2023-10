“PARE RENATO ZERO, MANNAGGIA LA MISERIA” – IL MOMENTO HORROR A “TU SÌ QUE VALES” DIVENTA COMMEDIA ALL’ITALIANA CON SABRINA FERILLI CHE PERCULA IL MOSTRO: “MA CHE FA? SI TOCCA?” INTANTO, L'UOMO SI È AVVICINATO A FERILLI E LE HA PRESO LA MANO. LEI L'HA RITRATTA BRUSCAMENTE: "TUTTI CO' 'STA CAZZO DI MANO MIA. NO, TI DICO DI NO..."

SABRINA FERILLI E IL MOSTRO A TU SI QUE VALES 4

Nella puntata di Tu sì que vales trasmessa sabato 14 ottobre, c'è stato un momento horror

Sabrina Ferilli spaventata dallo scherzo

Quando si è accesa una luce fioca, Sabrina Ferilli ha notato un uomo vestito di nero seduto al suo posto e ha cercato protezione vicino a Martin Castrogiovanni: "Voglio vedere come mi staccano da te". Intanto, in puro stile The Ring, da un vecchio televisore è uscito un uomo pallido, con guanti neri e un cappello calcato sulla testa. L'attrice ha esclamato: "Pare Renato Zero, mannaggia la miseria". Giuria e pubblico sono scoppiati a ridere. Intanto, l'uomo si è avvicinato a Ferilli e le ha preso la mano. Lei l'ha ritratta bruscamente: "Tutti co sta ca**o di mano mia. No, ti dico di no".

Sabrina Ferilli al mostro: "Ma che fa? Si tocca?"

Vedendolo piegato in una posizione bizzarra e non comprendendo cosa stesse facendo ha domandato: "Ma che fa? Si tocca? Fa cose strane". Maria De Filippi l'ha redarguita: "Sabrina!". La giurata, infine, è stata invitata a sedersi su un divanetto al centro dello studio per risolvere una serie di indovinelli, mentre l'uomo tentava di convincerla a mettere la mano in una scatola.