“IN PASSERELLA SI MANGIA COTONE PER DIMAGRIRE” - A "ITALIASI’", SU RAI 1, LA MODELLA ILARIA CAPPONI, TERZA CLASSIFICATA A MISS ITALIA 2007, RACCONTA DEI DISTURBI ALIMENTARI, DELLE INDOSSATRICI SOTTOPESO E DELLE LORO SOFFERENZA. MARIOTTO LA SBEFFEGGIA: “MA COSA VUOI CHE SIA MANGIARE COTONE, ALLE MODELLE MEGLIO VESTIRLE CHE DARLE DA MANGIARE" – PLATINETTE RINCARA LA DOSE: “LA CAPPONI HA IL CULO BASSO” - LA RAI HA PENSATO BENE DI TAGLIARE IL BOTTA E RISPOSTA SU "RAIPLAY"

ilaria capponi

Estratti da corriere.it

Brutto episodio ieri, sabato 16 marzo, durante la trasmissione di Rai1 «Italiasì», condotta dal giornalista Gianluca Semprini in sostituzione di Marco Liorni. Tra gli ospiti della puntata c'è la statuaria modella Ilaria Capponi, 34 anni, terza classificata a Miss Italia 2007. Capponi torna a parlare di disturbi alimentari dopo il post pubblicato sul suo profilo Instagram nel febbraio scorso, in cui dava l'annuncio del suo addio alle passerelle. «Sono andata da due agenzie per propormi come modella — scrive Capponi nel post — e la risposta è stata: non abbiamo modelle taglia 42 perché non abbiamo clienti con quella taglia di campionario».

Il 15 marzo è stata la giornata nazionale per la lotta ai disturbi alimentari. E di disturbi alimentari si è parlato appunto ieri su Raiuno a «Italiasì!». L'ex modella ha raccontato di aver iniziato la sua carriera a 14 anni. Ex giocatrice di basket in serie A, ha ricordato che durante i casting le dicevano che aveva le gambe un po' grosse nonostante fosse sottopeso. Pesava nove chili meno di oggi, e oggi è una taglia 42. Dice che nel backstage di una sfilata ha visto modelle mangiare quello che le sembrava zucchero filato: era cotone. Capponi ha sofferto di bulimia, alternava restrizioni alimentari e abbuffate, ma è guarita completamente.

ilaria capponi

Nello studio di «Italiasì», a commentare l'intervista, c'erano Guillermo Mariotto, 57 anni, stilista di Gattinoni, e Mauro Coruzzi, 68, in arte Platinette. Mariotto afferma che le modelle è «meglio vestirle che dargli da mangiare», e racconta di aver visto alle sue sfilate ragazze che si fiondavano sul «buffet di biscotti». Dall'alto delle sue competenze, lo stilista sentenzia che le modelle mangiano tanto «perché comunque sono alte» e che «cosa vuoi che sia mangiare cotone». Applausi del pubblico. Capponi prosegue raccontando di quando arrivò terza a Miss Italia, e guarda un po' chi sedeva quell'anno in giuria? Proprio lui, Mariotto. Che, ricorda Capponi, la misurò col metro e sentenziò che era «troppo grassa» per sfilare per lui

guillermo mariotto

In passerella, sottolinea l'ex modella, mettono venti ragazze sottopeso e una no, in modo da poter dire che la «body positivity» è rispettata. E aggiunge: a meno che non la prendano «grassa» com'è ora, non tornerà a sfilare. Dietro si sente un coro di «no» a dirle che non è grassa, e Platinette, un personaggio che non si può dire abbia fatto della longilineità una bandiera, la rinfranca dicendole che è «curvy» (una donna alta un metro e ottantuno taglia 42). Conclusa l'intervista Capponi saluta il pubblico e lascia lo studio, ma quando si alza dallo sgabello, Platinette la segue con lo sguardo e fa un vergognoso commento: «Ha il culo basso».

ilaria capponi scazzo tra platinette e tommaso zorzi 5 guillermo mariotto ilaria capponi prima della scala 2023