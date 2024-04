https://www.lastampa.it/spettacoli/2024/04/12/video/caressa_eliminato_pechino_express-14220260/

Ivan Rota per Dagospia

damiano carrara e il fratello

A Pechino Express, Fabio Caressa furioso con Damiano Carrara per l’eliminazione. Il giornalista è rimasto amareggiato dall'eliminazione dopo che aveva stretto un bel legame con il pasticciere. Caressa si è mostrato decisamente risentito per la scelta e per le motivazioni presentate. Infatti I Pasticcieri si sono giustificati ritenendo Fabio e la figlia la coppia più forte. Il telecronistaha abbandonato il reality salutando tutti i compagni di viaggio, eccetto Damiano e Massimiliano.

Secondo il portale ‘Extra’, la presenza dell’influencer brasiliana, Bruna Rotta, al Santiago Bernabeu per assistere all’andata dei quarti di finale di Champions contro il Manchester City, avrebbe un motivo sentimentale. La gnocchissima 25enne sarebbe infatti la nuova fiamma del brasiliano Rodrygo, autore anche di un gol contro gli uomini di Guardiola.

caressa e la figlia

Ma cosa avrà mai fatto di tanto peccaminoso Luca Argentero che ci dice: “La cosa migliore dell’avere 46 anni e’ che tutte le cazzate più grosse le hai fatte quando non c’erano i telefonini, quindi non esistono le prove…”

Alfonso Signorini non ha gradito Supersex, la serie Netflix su Rocco Siffredi e a Giulia Salemi, nel podcast seguitissimo Non lo faccio per Moda, ha confidato: “Ma non mi è piaciuta la serie, Borghi vuole fare l’intellettuale ma, se vedo la serie, voglio vedere Rocco che tromba con la sosia di Moana, non mi interessa vederlo sul lettino. Borghi è bravissimo, ce l’ho con chi ha scritto la sceneggiatura: non c’è una trombata”.

rodrygo

Ha aggiunto di essere stato con tre donna famose che sono spesso apparse su Chi, ma, essendo un gentiluomo, non dice i nomi. Anche se uno anni orsono lo aveva lasciato intendere: una (anche) attrice che ha girato una scena con molti pesci…

E Giulia Salemi si merita tutti i traguardi che sta raggiungendo, è partita dal nulla solo con dei sogni che stanno diventando realtà. Sta dimostrando a tutti, anche a chi non le avrebbe dato una lira, il suo talento, ma soprattutto, la bella persona che é. E chi la conosce lo sa.

bruna rotta 45

Beatrice Luzzi a Milano a pranzo con Alfonso Signorini, un amore che continua: né lei, né lui hanno gradito il secondo posto di Beatrice al Grande Fratello. La queen del reality é andata negli uffici di Endemol Shine Italy, società di produzione che realizza il GF. Cosa bolle in pentola? Luzzi ha poi visto Stefano Miele, il suo più caro amico nella casa di Cinecittà.

bruna rotta 3

Pietro Fanelli, il poeta (ma si crede di essere Rimbaud?) asfalta programma, conduttrice e opinionisti. Lui ci darà da “mangiare.” Matilde Brandi ha giá sul cazzo i quattro naufraghi nip che, secondo Bastianich, sono stati presi in un parcheggio. Luce Caponegro che fa meditazione é giá un meme. Eppure su X sono crollati i commenti. Pensare che il GF ha scatenato i social e sempre é stato in tendenza. Insomma, sino a ora, l’isola (dei famosi) che non c’é.

rocco siffredi

Dall’ Oscar per la miglior interpretazione per Oppenheimer a testimonial per una famosa maison: Cillian Murphy ha ceduto alla malia di Donatella Versace e presenta la prima collezione VersaceIcons.

L’ex pornostar Luce Caponegro, già Selen, racconta un episodio spiacevole con Rocco Siffredi sul set di un film. La sera prima di girare fecero sesso ma la performance di Siffredi, che non voleva stancarsi, fu un po' troppo sbrigativa. L'errore di Selen fu di canzonarlo poi davanti a tutta la troupe invitandolo a fare di meglio sul set. Dove Rocco non perse occasione di vendicarsi. "Siffredi prese il frustino con cui doveva accarezzarmi e mi diede una frustata così forte che dovettero fermare la scena. Quell’episodio mi traumatizzò. Non ho più voluto lavorare con lui".

