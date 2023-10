17 ott 2023 13:18

“PEGGIO PER CHI NON CI HA VOLUTO” - DOPO IL BOOM DI ASCOLTI DI “CHE TEMPO CHE FA”, NINO FRASSICA GONGOLA E SI TOGLIE I MACIGNI DAI BAFFETTI - "AVEVAMO CONTRO "REPORT" CHE È UN BELLISSIMO PROGRAMMA MA NON POSSO DIRE CHE MI DISPIACCIA COM'È ANDATA. FAZIO E’EREDE DI ARBORE. NONOSTANTE I TANTI DISPETTUCCI CHE GLI SONO STATI FATTI IN PASSATO HA SEMPRE MANTENUTO IL SELF CONTROL E NE È USCITO VINCITORE" (VA RICORDATO AL BUON NINO CHE FAZIO NON E' STATO CACCIATO DALLA RAI, SE NE E' ANDATO LUI: E' IL MERCATO, BELLEZZA)