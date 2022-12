HE SIA STATA PROPRIO LA EX LETTERINA A INVIARE AL SETTIMANALE LA FOTO?

Valentina Lupia per roma.repubblica.it

ilary blasi con bastian foto chi 3

Cinque mesi dopo la separazione da Francesco Totti, Ilary Blasi ritrova l'amore. La conduttrice è stata, infatti, fotografata tra le braccia di Bastian - ma il nome potrebbe essere Sebastian - un imprenditore tedesco con il quale ha trascorso un week-end a Zurigo. La coppia, che dagli scatti realizzati dal settimanale Chi, appare felice e affiatata, ha alloggiato al The Dolder Grand, un hotel esclusivo dove una suite può arrivare a costare migliaia di euro a notte.

L'uomo che era con Blasi, vive a Francoforte, ma a quanto pare si muove spesso per lavoro. È completamente estraneo al mondo dello spettacolo, della tv e del gossip. Il suo profilo Instagram, bas.mupe, è privatissimo: poco più di mille followers e nessun post. Non è particolarmente attivo sui social, insomma. Un po' come Noemi Bocchi, la nuova compagna di Francesco Totti che ha chiuso il suo profilo Instagram fin dai primi pettegolezzi che la vedevano accanto all’ex capitano giallorosso ancora prima di ufficializzare la fine della relazione con la moglie Ilary Blasi.

ilary blasi con bastian foto chi 25

Secondo i rumors, l’imprenditore tedesco è alto quasi due metri ed è impegnato nel campo del fitness. Tra le sue passioni, anche la moda. Tra gli scatti pubblicati dalla rivista di Alfonso Signorini, anche il selfie che i due si sono fatti inquadrandosi in uno specchio. Che sia stata proprio la conduttrice tv a inviare al settimanale la foto? I fans intanto sono curiosi di saperne di più sulla storia tra i due: quel che si sa è che è iniziata di recente. Chissà, però, se e come evolverà anche alla luce del fatto che i due abitano distanti.

ADDIO TOTTI, ORA C’È BASTIAN

Valerio Palmieri per “Chi”

ilary blasi con bastian foto chi cover

Non ha parlato per mesi. Ha assistito, senza reagire pubblicamente, al profluvio di copertine e articoli sulla relazione fra quello che per 20 anni è stato suo marito, Francesco Totti, e Noemi Bocchi. Una relazione che il capitano ha ammesso essere nata a Capodanno, ma alcuni indizi portano ancora più indietro nel tempo.

Difficile scoprirlo, quando un' intera città è pronta a coprire il proprio idolo. Ilary è stata amata nella misura in cui era amata da Totti. È stato così per Roma, ma è stato così anche per alcuni amici della coppia. E così llary, dopo che è finito il suo matrimonio, ha provato un senso di solitudine. E forse l'ha anche apprezzato. Sola con le sue sorelle, con la sua famiglia, che le si è stretta intorno. Con la sua manager Graziella Lopedota, il suo avvocato Alessandro Simeone, la sua amica di sempre Silvia Toffanin.

Ma, adesso, ecco un nuovo scoop clamoroso di "Chi" .che sembra chiudere il cerchio aperto lo scorso 11 luglio, quando abbiamo sorpreso Totti sotto casa di Noemi Bocchi. Ecco la Blasi a Zurigo, con un uomo di nome Bastian. Baci, abbracci, tenerezze e un weekend in paradiso, in una suite con vista lago in un hotel esclusivo, The Dolder Grand 1.600 euro a notte.

ilary blasi con bastian foto chi 9

Da venerdì a domenica. E poi un lungo, interminabile, romanticissimo saluto all'aeroporto di Zurigo, dove la conduttrice si è imbarcata per tornare a Roma dai propri figli. Qualche settimana fa persone vicinissime a llary ci avevano confidato che la conduttrice non era intenzionata a iniziare una nuova relazione. Era troppo impegnata a rimettere in piedi la propria vita, a superare il colpo della separazione. Senza poter dire nulla, anzi, continuando a dare un 'immagine positiva di Totti ai figli.

E tutto questo mentre la questione fra lei e l'ex marito diventava lavoro per gli avvocati, con la famosa udienza per la restituzione delle borse e delle scarpe nascoste da Totti alla ex moglie per riavere indietro i Rolex (abbiamo scoperto che sono quattro, non una collezio ne) che lei aveva messo al sicuro in un'altra banca, e la prospetti va di una battaglia in tribunale. Prospettiva che i due team legali stanno cercando di scongiurare: una separazione consensuale sarebbe meglio per tutti. Tranne, forse, per i giornali

ilary blasi con bastian foto chi 8

Ma, mentre le diplomazie cercavano di calmare le acque, Totti è arrivato a Dubai con Noemi Bocchi e l'ha presentata ufficialmente, mentre prima il sito Dagospia e poi "Chi' provavano a fare luce su un anello di diamanti a forma di cuore che la Bocchi ha pubblicato sul proprio, blindatissimo, profilo. A quando risale? Quanto può valere? Quella è stata l'ultima ferita mediatica inferta da Totti a llary. Perché da oggi, con queste foto, tutto torna in equilibrio, i pianeti si riallineano, i torti e le ragioni restano nelle mani dei loro proprietari. Ciascuno con la propria verità. Ilary ha trovato una persona che la rende felice.

ilary blasi con bastian foto chi 6

Non è uno dei "candidati" segnalati nei mesi scorsi, è un nome nuovo. Di lui sappiamo che si chiama Bastian, che è tedesco, vive a Francoforte, è un imprenditore e non sa nulla della vita di Ilary. E sappiamo anche che la storia è cominciata da poco, lei ha appena iniziato a seguirlo su Instagram.

E così, oltre a Diletta Leotta, che si è legata al tedesco Loris Karius, anche la Blasi ha trovato all'estero la propria anima gemella. Non proprio un trionfo per l'orgoglio italico. Meglio andare al freddo, dove magari c'è più solidità e dire addio al maschio latino, quello che si guarda in giro, che nota il fondoschiena della cameriera, che manda bigliettini, che custodisce le chat di Instagram come segreti di Stato.

ilary blasi con bastian foto chi 4

Non è una vendetta, quella di Ilary. Non l'ha studiata a tavolino, non lo ha fatto per questioni di immagine. La Blasi però, ci ha sempre tenuto a non passare per la vittima. Quando giravano voci di distrazioni da parte di Totti, scherzava: «Perché devo essere sempre io la cornuta e non, magari, lui?». Detto, fatto: hanno cominciato a uscire liste di presunti amanti della Blasi. alcuni altamente improbabili, come Antonino Spinalbese, l'ex di Belen Rodriguez, o il fan numero uno di Totti, l'attore Luca Marinelli.

Ilary ha un proprio fascino, una propria seduttività che ha cercato di tenere al riparo dalla routine della vita familiare e dall'insicurezza che può creare l'idea che il marito avesse dei segreti. Lo ha ribadito sui social, mostrando foto provo canti. Un messaggio per Totti e per il mondo: io sono ancora qua.

ilary blasi con bastian foto chi 14

Le foto che vediamo in queste pagine, invece, sono un messaggio per se stessa. Per dirsi che si può ancora essere felici, che ci si può fidare ancora di un uomo. Che non è finita nemmeno se tuo marito non nasconde la propria, nuova, felicità. Basta aspettare, il proprio momento arriva per tutti. E, quando arriva, risponde a tutte le domande, dà senso all'attesa, al dolore, alla sensazione di essere in trappola. Ed è ancora più bello.

