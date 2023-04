“PERCHÉ NON SE PO’ DÌ SOSTITUZIONE ETNICA? MA MI’ COGNATA SO’ ANNI CHE LO DICE” – MAURIZIO CROZZA VESTE I PANNI DI FRANCESCO LOLLOBRIGIDA, IL COGNATO D'ITALIA: “ALLORA QUANDO SPALLETTI SOSTITUISCE OSIMHEN CON RASPADORI È UN NAZISTA PERCHÉ HA FATTO UNA SOSTITUZIONE ETNICA? IL PROBLEMA È CHE TU, COME TUTTA LA SINISTRA, VUOI CHE SPARISCA IL POPOLO ITALIANO. NON TI PIACE ‘SOSTITUZIONE ETNICA?’ SEI PERMALOSETTO? PREFERISCI CHE TE DICO ‘OCCHIO AI PIGMENTATI’?” – VIDEO!

Nella nuova puntata di «Fratelli di Crozza»- in onda il venerdì in prima serata sul Nove e in streaming su discovery+ - Maurizio Crozza per la prima volta veste i panni del cognato più famoso d’Italia, Francesco Lollobrigida, accusato per le dichiarazioni sulla «sostituzione etnica»: «Ma perché non se po’ dì? Ma ‘mi cognata so’ anni e anni che lo dice: lo dice nei comizi, a Natale, a Pasquetta quando famo le grigliate. Lo diceva nel 2017, ma pure nel 2018 ‘sostituzione etnica’ è una frasetta che si è inventata lei».

E continua - «Allora quando Spalletti sostituisce Osimhen con Raspadori è un nazista perché ha fatto una sostituzione etnica? Il problema è che tu, come tutta la sinistra, vuoi che sparisca il popolo italiano? Dimmi la verità. Non ti piace ‘sostituzione etnica?’ Sei permalosetto? Preferisci che te dico ‘Occhio ai pigmentati’? ‘Non affitta’ la casa ai kebabbari’? ‘Nun te fidanza’ coi Kunta Kinte’? Ma lo vedi che ‘sostituzione etnica’ è perfetta… è come il cacio sui maccheroni! È la morte sua… prima che moriamo noi». […]

