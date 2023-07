“PERCHÉ UNA RETE DOVREBBE FARE PONTI D’ORO PER UN TALK MODESTO?” – LA PERFIDIA DI ALDO GRASSO: “MI È DIFFICILE CAPIRE L’AFFAIRE BERLINGUER. GLI ASCOLTI DI ‘#CARTABIANCA’ NON SONO MAI STATI ESALTANTI E IL PROGRAMMA È QUELLO CHE È: MEZZ’ORA DI CHIACCHIERA DA OSTERIA PER SCIOGLIERE LA CONDUTTRICE, UNA SPICCATA SUPPONENZA E POCO ALTRO” – “FORSE A MEDIASET IL PROGETTO È DI SOSTITUIRE D’URSO CON BERLINGUER. QUALCUNO POTREBBE SOSTENERE LA TESI CHE LE DUE SI EQUIVALGONO…” - OGGI I PALINSESTI SARANNO APPROVATI E SAPREMO DOVE ANDRÀ "BIANCHINA"

1. L’INCOMPRENSIBILE ASTA PER BIANCA BERLINGUER E IL SUO MODESTO PROGRAMMA

Estratto dell’articolo di Aldo Grasso per il “Corriere della Sera”

«Non solo Mediaset. Anche Nove, la rete di Discovery dove è appena approdato Fabio Fazio, starebbe costruendo ponti d’oro per far salire Bianca Berlinguer sul suo carro». Ma sarà vera questa notizia? Ponti d’oro per uno dei più brutti talk show? Non sarà un classico esempio di «amichettismo»?

[…] Quello che mi è difficile capire è l’affaire Berlinguer. Gli ascolti di «#cartabianca» non sono mai stati esaltanti e il programma è quello che è: mezz’ora di chiacchiera da osteria per sciogliere la conduttrice (molto rigida, incapace di improvvisare), la grave responsabilità di avere ospiti come Alessandro Orsini («bisogna avere il coraggio di ammettere che Putin ha già vinto»), una certa simpatia per le battaglie dei Cinquestelle, una spiccata supponenza e poco altro.

Forse a Mediaset interessa il brand che la conduttrice si porta dietro o forse il progetto è di sostituire D’Urso con Berlinguer. Qualcuno potrebbe sostenere la tesi che, in fondo, le due si equivalgono, in quanto a conduzione. Non lo so, so solo che da giorni mi interrogo sul perché una rete dovrebbe fare i ponti d’oro a un talk modesto come «#cartabianca». […]

2. RAI, OGGI I PALINSESTI: LA SCELTA FINALE DI BERLINGUER. SPRINT SUI NOMI, SPUNTA SALEMME

Estratto dell'articolo di Antonella Baccaro e Chiara Maffioletti per il “Corriere della Sera”

I giochi sono fatti. Oggi si definisce il complicato assetto della scacchiera che ha già portato, in una manciata di settimane, a cambiare il volto della Rai. Questa mattina i palinsesti passeranno al l’approvazione finale del cda, in vista della presentazione di venerdì a stampa e investitori. Domani saranno resi noti invece quelli di Mediaset.

Ad agitare fino all’ultimo lo scenario, il caso Bianca Berlinguer. Secondo indiscrezioni la conduttrice avrebbe chiesto una notte per pensare se lasciare la Rai e approdare a Mediaset.

Qui l’aspetterebbe un contratto pluriennale, una striscia quotidiana e un compenso superiore a quello che percepisce ora in Rai, che non può superare i 240 mila euro. L’ad Roberto Sergio l’avrebbe spronata a fornire la risposta entro ieri sera, visto che il cda inizia stamane alle 9. Persone vicine alla conduttrice scommettono sulla sua permanenza in Rai, dove i vertici le hanno garantito un budget più ampio per assicurarsi gli ospiti in esclusiva. [...]

